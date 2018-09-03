Homem é baleado enquanto andava de moto em Mantenópolis

A vítima foi assassinada com seis disparos de arma de fogo Crédito: Internauta

Mantenópolis, região Noroeste do Estado. Um homem de 52 anos foi assassinado com seis tiros em, região Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Adão Joaquim Vieira passava de moto pela estrada da Serra do Turvo, na tarde de domingo (02), quando foi surpreendido por um suspeito, que também estava em uma moto e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele.

A vítima ainda conseguiu se manter equilibrada na motocicleta por alguns metros, mas logo em seguida caiu às margens da estrada.

Pessoas que passavam pelo local acionaram a PM e o Corpo de Bombeiros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os militares realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. A PM informou que a vítima tinha passagem por embriaguez ao volante.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e informou que Adão Vieira foi atingido por seis disparos. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

A Polícia Civil do município, que está investigando o caso, informou que o suspeito ainda não foi localizado.