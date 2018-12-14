Homem é baleado em bar de Linhares e morre em hospital

Um homem de 29 anos foi baleado em um bar de
, no Norte do Estado, na madrugada desta sexta-feira (14).
De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima Getulio Durão Salles estava em um bar no bairro Nova Esperança quando foi atingido por um disparo. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Os militares disseram que ninguém soube informar mais detalhes sobre o crime.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido. Outras informações não seriam passadas, no momento, para não atrapalharem as investigações.
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.