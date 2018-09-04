Homem é assassinado na frente da casa da namorada em Colatina

Julio Laurindo foi assassinado com nove tiros em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Colatina, região Noroeste do Estado. Julio Mauro da Silva Laurindo foi atingido com cinco tiros no tórax e quatro nas costas. Um homem de 36 anos foi assassinado com nove tiros na frente da casa da namorada em, região Noroeste do Estado. Julio Mauro da Silva Laurindo foi atingido com cinco tiros no tórax e quatro nas costas.

A namorada da vítima informou aos militares que estava dentro de casa, no bairro 15 de outubro, esperando o companheiro chegar, na noite de terça-feira (03), quando ouviu um barulho do lado de fora e foi ver o que tinha acontecido.

Ao sair, avistou a moto da vítima Julio Laurindo caída na rua e um suspeito encapuzado e vestido de preto efetuando disparos de arma de fogo contra ele, enquanto outra pessoa, também vestida de preto, estava pilotando uma moto de cor preta e dando voltas na rua para dar fuga ao atirador.

A mulher disse que pediu várias vezes para que o criminoso parasse de atirar contra o companheiro, que ainda tentou correr para dentro da garagem do vizinho, mas o suspeito continuou a efetuar os disparos, até que a vítima caiu e os dois suspeitos fugiram em direção à Rodovia Gether Lopes de Farias.

Quando a Polícia Militar (PM), chegou ao local, a vítima estava caída no chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que a vítima havia morrido. A companheira não soube informar se Julio Laurindo tinha algum desafeto.

A perícia foi acionada e encontrou no local cerca de 12 cápsulas deflagradas e uma munição intacta de calibre 9 mm.

A PM realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

A Polícia Civil de Colatina informou que investiga o caso.



