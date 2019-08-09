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Homicídio

Homem é assassinado em Pedro Canário

Crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (8); vítima teria levado cerca de quatro tiros

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 10:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 10:04
Viatura, Polícia, Polícia Militar, crime, assassinato Crédito: Carlos Alberto Silva
Em plena luz do dia, na principal avenida local. Este foi o cenário de um homicídio que aconteceu na tarde desta quinta-feira (8), no bairro Camata, em Pedro Canário, na Região Norte do Estado. O assassinato aconteceu por volta das 14h30. A vítima foi um homem que não teve nome e nem idade revelados.
De acordo com o trabalho inicial da perícia, ele teria sido atingido por aproximadamente quatro disparos de arma de fogo. Segundo testemunhas, os tiros foram dados por três homens, que teriam envolvimento com o comércio de drogas na região. No local, porém, nenhuma cápsula de bala foi encontrada.
 > Jovem de 24 anos é assassinado com tiro no rosto em Colatina
Por meio de nota a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para identificação e realização de exames. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário, e até o momento nenhum suspeito foi detido. A polícia suspeita que a motivação do crime seja um provável envolvimento com o tráfico de drogas, mas ressalta que nenhuma motivação é descartada. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Não é preciso se identificar.

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