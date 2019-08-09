Homem é assassinado em Pedro Canário

Por meio de nota ainformou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para identificação e realização de exames. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário, e até o momento nenhum suspeito foi detido. A polícia suspeita que a motivação do crime seja um provável envolvimento com o tráfico de drogas, mas ressalta que nenhuma motivação é descartada. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Não é preciso se identificar.