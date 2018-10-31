Homem é assassinado com mais de 10 tiros em Rio Bananal

Jair Barbosa foi encontrado morto nesta quarta-feira (31) Crédito: Raphael Verly

Rio Bananal, Norte do Estado. Os criminosos estavam à procura do irmão da vítima. Um homem de 38 anos foi assassinado com mais de 10 tiros em, Norte do Estado. Os criminosos estavam à procura do irmão da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, três bandidos armados chegaram de carro na casa da vítima Jair Barbosa da Cruz, na localidade de Timirim, zona rural do município, na tarde desta terça-feira (30).

De acordo com o delegado André Jaretta, da 16ª Delegacia Regional de Linhares, os bandidos estavam à procura do irmão da vítima, mas como não o encontraram, acabaram levando Jair Barbosa à força. A mãe da vítima estava no local e presenciou toda a ação dos bandidos.

Equipes da Polícia Militar (PM), os militares reforçaram o patrulhamento e seguiram até Governador Lindenberg na tentativa de localizar os criminosos, mas não os encontraram. A família foi orientada pela polícia a registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Um familiar contou para a TV Gazeta Norte que a esposa da vítima esteve na Delegacia de Polícia de Rio Bananal na manhã desta quarta-feira (31).

O corpo da vítima foi encontrado no Córrego São Vicente, a 22 km de onde morava no início da tarde desta quarta-feira. Jair Barbosa estava com um um lacre preto nas mãos e tinha mais de 10 perfurações provocadas por arma de fogo.

A Polícia Civil informou que o crime trata-se de um serviço de pistolagem e está investigando o caso. O irmão da vítima, que era procurado pelos criminosos, tem passagem por roubo no município de Pancas, no Noroeste do Estado.

PUBLICAÇÃO

A esposa da vítima chegou a fazer uma postagem em seu perfil no Facebook, na noite de terça-feira, pedindo ajuda para encontrarem seu marido. Gente, peço a todos os meus amigos para que rezem pelo meu marido. Ele foi sequestrado agora a tarde e não temos o paradeiro dele. Só peço que vocês rezem para que os policiais o encontrem com vida, pede a mulher.