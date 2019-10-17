Home
Homem é assassinado a tiros na frente de sorveteria em Linhares

O homicídio aconteceu na manhã desta quinta-feira (17), no bairro Nova Esperança

Loreta Fagionato

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 09:37

 - Atualizado há 6 anos

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros no bairro Nova Esperança, em Linhares, Região Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (17). O crime aconteceu em frente a uma sorveteria. 

Segundo a Polícia Militar, Ginieldon Santos Bispo é morador do bairro e estava sentado na calçada quando foi baleado. Ele foi atingido por três disparos de arma de fogo. Ainda não se sabe a motivação do crime. A perícia da Polícia Civil foi ao local. O corpo deve ser encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta Norte.

