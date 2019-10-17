Pela manhã

Homem é assassinado a tiros na frente de sorveteria em Linhares

O homicídio aconteceu na manhã desta quinta-feira (17), no bairro Nova Esperança

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros no bairro Nova Esperança, em Linhares, Região Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (17). O crime aconteceu em frente a uma sorveteria.

Segundo a Polícia Militar, Ginieldon Santos Bispo é morador do bairro e estava sentado na calçada quando foi baleado. Ele foi atingido por três disparos de arma de fogo. Ainda não se sabe a motivação do crime. A perícia da Polícia Civil foi ao local. O corpo deve ser encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

