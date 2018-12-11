Homem com problemas mentais ateia fogo na própria casa no Norte do ES

A Delegacia de Jaguaré, no Norte do Estado: um delegado, três policiais e falta de um veículo adequado para transportar os presos. Crédito: Divulgação

Um homem de 41 anos foi preso após sua residência pegar fogo no bairro Palmital, em Jaguaré , região Norte do Estado. Isso porque o acusado colocou fogo em um colchão, as chamas se espalharam e queimaram a casa toda, que era de madeira. O incêndio aconteceu na madrugada de segunda-feira (10), por volta de 3 horas.

Segundo a Polícia Militar, o homem contou que sofre de problemas mentais e já chegou a ficar internado para tratamento. Pouco antes do incêndio, consumiu bebidas alcoólicas. Sem qualquer motivo, colocou fogo no colchão, que se espalhou por toda a casa porque a estrutura era de madeira. No momento do incêndio, estavam no local a esposa dele, o filho dela de 5 anos e um amigo da família.

Vizinhos conseguiram apagar as chamas e prestaram socorro às vítimas, que conseguiram sair da residência sem lesões corporais. No entanto, de acordo com a PM, a casa, os móveis e os documentos pessoas foram completamente danificados pelo fogo.