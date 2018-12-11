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Em Jaguaré

Homem com problemas mentais ateia fogo na própria casa no Norte do ES

Acusado, de 41 anos, disse para a polícia que ouve vozes e consumiu bebidas alcoólicas. Ele colocou fogo no colchão, as chamas se alastraram e queimaram a residência, que era de madeira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 15:22

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 15:22

A Delegacia de Jaguaré, no Norte do Estado: um delegado, três policiais e falta de um veículo adequado para transportar os presos. Crédito: Divulgação
Um homem de 41 anos foi preso após sua residência pegar fogo no bairro Palmital, em Jaguaré, região Norte do Estado. Isso porque o acusado colocou fogo em um colchão, as chamas se espalharam e queimaram a casa toda, que era de madeira. O incêndio aconteceu na madrugada de segunda-feira (10), por volta de 3 horas.
Segundo a Polícia Militar, o homem contou que sofre de problemas mentais e já chegou a ficar internado para tratamento. Pouco antes do incêndio, consumiu bebidas alcoólicas. Sem qualquer motivo, colocou fogo no colchão, que se espalhou por toda a casa porque a estrutura era de madeira. No momento do incêndio, estavam no local a esposa dele, o filho dela de 5 anos e um amigo da família.
Vizinhos conseguiram apagar as chamas e prestaram socorro às vítimas, que conseguiram sair da residência sem lesões corporais. No entanto, de acordo com a PM, a casa, os móveis e os documentos pessoas foram completamente danificados pelo fogo.
Com medo de ser linchado, o homem permaneceu o tempo todo ao lado da mulher e do amigo. Elefoi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Jaguaré. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por tentativa de homicídio e dano ao patrimônio. Depois, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

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