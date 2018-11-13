Homem agredido por populares pode ter sido confundido com assaltante

Delegacia de Polícia Civil de Sooretama, onde atua o delegado Fabrício Lucindo Crédito: Loreta Fagionato

Sooretama, no Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (13), pode ter sido confundido com um assaltante. Um homem de 23 anos, que foi agredido por populares em, no Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (13), pode ter sido confundido com um assaltante.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para atender a uma ocorrência em que populares agrediram um homem em via pública na comunidade de Chumbado, na zona rural de Sooretama.

O homem, de acordo com a PM, foi encontrado amarrado em uma árvore e com lesões no rosto. A vítima relatou aos militares que foi confundido com um assaltante depois de descer de uma moto, onde havia pegado carona com um desconhecido.

Um morador que reside nas proximidades, informou aos militares que o rapaz agredido é andarilho, possui problemas mentais e estava morando em sua casa, havia pouco tempo, sob seus cuidados.

A vítima foi socorrida por uma ambulância e após uma avaliação médica realizada no Pronto Atendimento do município, foi conduzida junto com a testemunha para à Delegacia de Sooretama.