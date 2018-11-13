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Sooretama

Homem agredido por populares pode ter sido confundido com assaltante

A Polícia Civil de Sooretama informou que a vítima não tem passagem na polícia e também não tem relação com os crimes de roubo que vem acontecendo na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 19:23

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 19:23

Delegacia de Polícia Civil de Sooretama, onde atua o delegado Fabrício Lucindo Crédito: Loreta Fagionato
Um homem de 23 anos, que foi agredido por populares em Sooretama, no Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (13), pode ter sido confundido com um assaltante.
A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para atender a uma ocorrência em que populares agrediram um homem em via pública na comunidade de Chumbado, na zona rural de Sooretama.
O homem, de acordo com a PM, foi encontrado amarrado em uma árvore e com lesões no rosto. A vítima relatou aos militares que foi confundido com um assaltante depois de descer de uma moto, onde havia pegado carona com um desconhecido.
Um morador que reside nas proximidades, informou aos militares que o rapaz agredido é andarilho, possui problemas mentais e estava morando em sua casa, havia pouco tempo, sob seus cuidados.
A vítima foi socorrida por uma ambulância e após uma avaliação médica realizada no Pronto Atendimento do município, foi conduzida junto com a testemunha para à Delegacia de Sooretama.
A Polícia Civil de Sooretama informou que nenhum suspeito foi detido, mas o caso de lesão corporal está sendo investigado, pois a vítima não tem passagem na polícia e também não tem relação com os crimes de roubo que vêm acontecendo na região. O homem foi encaminhado para fazer exame de lesão corporal no Serviço Médico Legal e será ouvido novamente amanhã na delegacia, junto com outras três testemunhas do caso.

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