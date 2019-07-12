Água Doce do Norte fica sem energia após carro bater em poste na ES 080

Publicado em 12 de julho de 2019 às 21:21
- Atualizado há 6 anos
Uma colisão na ES 080 deixou a cidade de Água Doce do Norte, na Região Noroeste do Estado, sem luz na noite dessa quinta-feira (11). Ao ser ofuscado com as luzes do giroflex de uma ambulância, o motorista de um carro popular branco perdeu o controle do veículo, rodou na pista e bateu em um poste de distribuição de energia, que ficou tombado sobre a rodovia.
As informações sobre a dinâmica do acidente foram passadas pelo próprio motorista à Polícia Militar. Apesar da forte batida, o condutor conseguiu sair do veículo sozinho e, mesmo sem apresentar ferimentos, foi levado pelo pai ao pronto socorro de Barra de São Francisco, onde o médico constatou sinais de embriaguez.
Após a ida ao hospital, o motorista foi encaminhado à Delegacia de Barra de São Francisco, onde pagou o valor estipulado da fiança e foi liberado, na manhã desta sexta-feira (12). O Gazeta Online tentou contato com a Prefeitura de Água Doce do Norte para obter maiores detalhes acerca da queda de energia, mas não obteve retorno.
VEJA FOTOS
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o