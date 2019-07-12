Sem luz

Água Doce do Norte fica sem energia após carro bater em poste na ES 080

Motorista, que apresentava sinais de embriaguez, se assustou com as luzes de uma ambulância

Publicado em 12 de julho de 2019 às 21:21 - Atualizado há 6 anos

Na saída para Barra de São Francisco, carro bateu em poste e deixou cidade de Água Doce do Norte sem luz Crédito: Silmar Santana | Portal ADN

Uma colisão na ES 080 deixou a cidade de Água Doce do Norte, na Região Noroeste do Estado, sem luz na noite dessa quinta-feira (11). Ao ser ofuscado com as luzes do giroflex de uma ambulância, o motorista de um carro popular branco perdeu o controle do veículo, rodou na pista e bateu em um poste de distribuição de energia, que ficou tombado sobre a rodovia.

As informações sobre a dinâmica do acidente foram passadas pelo próprio motorista à Polícia Militar. Apesar da forte batida, o condutor conseguiu sair do veículo sozinho e, mesmo sem apresentar ferimentos, foi levado pelo pai ao pronto socorro de Barra de São Francisco, onde o médico constatou sinais de embriaguez.

Água Doce do Norte fica sem energia após carro bater em poste na ES 080

Após a ida ao hospital, o motorista foi encaminhado à Delegacia de Barra de São Francisco, onde pagou o valor estipulado da fiança e foi liberado, na manhã desta sexta-feira (12). O Gazeta Online tentou contato com a Prefeitura de Água Doce do Norte para obter maiores detalhes acerca da queda de energia, mas não obteve retorno.

VEJA FOTOS

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta