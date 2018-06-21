Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sequência de horror

George deixava faltar alimento e medicamentos aos irmãos, diz decisão

De acordo com a decisão do juiz o juiz André Dadalto, o pastor deixava as crianças passarem diferentes necessidades

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 15:04
Prisão do Georgeval Alves Crédito: FRIDEBERTO VIEGA/ TV GAZETA
A cada parágrafo, uma revelação ainda mais chocante. A decisão judicial que determinou a prisão preventiva da pastora Juliana Salles traz os maus-tratos sofridos pelos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, antes mesmo do horror vivido pelos meninos no dia 21 de abril, quando foram agredidos, abusados e queimados ainda com vida por Georgeval Alves.
De acordo com a decisão, conseguida em primeira mão pelo jornalista Bruno Dalvi, da Rede Gazeta, o pastor George deixava as crianças passarem diferentes necessidades. "Por sua vez, a denunciada Juliana, genitora da vítima, mesmo sabendo do desvio de caráter da pessoa do corréu Georgeval, a iniciar pela diferença de tratamento entre os filhos do casal e o enteado, inclusive que deixava faltar alimento, medicamentos e atendimento médico a elas, tinha ciência que ele tinha comportamento sexual incompatível com a sua 'pregação', já que em troca de mensagens a mesma dizia ter "nojo" e ele dizia se sentir "imundo" e um "lixo" por seus comportamentos".
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
DOMINAR A CIDADE DE LINHARES
A denúncia continua: "Embora toda a vida levada pelo denunciado Georgeval, a ré Juliana o apoiava em seus propósitos de ascender na igreja, angariando fiéis e dominar a cidade de Linhares/ES, alcançando, assim, qualidade de vida financeira até então não experimentada por eles".
> Em conversa com a mãe após a tragédia, Juliana disse que "dormiu bem"
DESPREZO PELAS CRIANÇAS
O juiz também destaca que "deve ser levado em consideração que os depoimentos da acusada Juliana são contraditórios com os laudos e relatórios feitos nos telefones utilizados pelos réus, onde ela afirmou que o denunciado Georgeval era um bom pai e possuía uma relação harmoniosa, o que não se coaduna com as mensagens trocadas por eles, que demonstra que tinha um relacionamento conturbado e um desprezo de Georgeval pelas crianças".
DEIXAVA OS FILHOS AOS CUIDADOS DE TERCEIROS
Outro trecho do documento chama a atenção. "O Ministério Público trouxe no bojo da denúncia e dos pedidos de decreto de prisão preventiva que os acusados abrigavam e franqueavam a entrada de 'fiéis' na casa em que residiam, das quais não tinham conhecimento da índole e antecedentes, mesmo ali residindo as três crianças, que já esboçavam relatos de abusos sexuais. Inclusive, a acusada Juliana deixava os filhos aos cuidados de terceiros onde em uma das vezes ele pede a uma das moradoras para entregar o filho menor para uma das frequentadoras da igreja para amamentá-lo". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados