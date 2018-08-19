Gazeta Empresarial premia marcas reconhecidas em Linhares

Logo na entrada, os mais de 400 convidados foram recebidos pela Orquestra da Camerata do Sesi. O evento premiou 52 empresas vencedoras de uma pesquisa realizada pelo Instituto Futura com linharenses.

Os entrevistados tinham que responder qual o primeiro nome que lhes vinham à cabeça, de acordo com cada setor da economia. Desta forma, os vencedores receberam o troféu das marcas mais lembradas pelos consumidores. O show da noite ficou por conta da banda Jota Quest.