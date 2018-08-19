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52 empresas

Gazeta Empresarial premia marcas reconhecidas em Linhares

Os vencedores receberam o troféu das marcas mais lembradas pelos consumidores

Publicado em 19 de Agosto de 2018 às 00:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2018 às 00:45
16º Gazeta Empresarial de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O 16º Gazeta Empresarial de Linhares premiou as marcas mais lembradas da região em um evento nesta sexta-feira (17). As empresas que se destacaram este ano no município foram premiadas em uma noite de gala, que aconteceu no Cerimonial Conceição Hall.
Logo na entrada, os mais de 400 convidados foram recebidos pela Orquestra da Camerata do Sesi. O evento premiou 52 empresas vencedoras de uma pesquisa realizada pelo Instituto Futura com linharenses.
Os entrevistados tinham que responder qual o primeiro nome que lhes vinham à cabeça, de acordo com cada setor da economia. Desta forma, os vencedores receberam o troféu das marcas mais lembradas pelos consumidores. O show da noite ficou por conta da banda Jota Quest.

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