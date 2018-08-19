Gazeta Empresarial premia marcas reconhecidas em Linhares

O 16º Gazeta Empresarial de Linhares premiou as marcas mais lembradas da região em um evento nesta sexta-feira (17). As empresas que se destacaram este ano no município foram premiadas em uma noite de gala, que aconteceu no Cerimonial Conceição Hall.
Logo na entrada, os mais de 400 convidados foram recebidos pela Orquestra da Camerata do Sesi. O evento premiou 52 empresas vencedoras de uma pesquisa realizada pelo Instituto Futura com linharenses.
Os entrevistados tinham que responder qual o primeiro nome que lhes vinham à cabeça, de acordo com cada setor da economia. Desta forma, os vencedores receberam o troféu das marcas mais lembradas pelos consumidores. O show da noite ficou por conta da banda Jota Quest.