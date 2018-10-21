Gazeta Empresarial premia marcas mais lembradas em São Mateus

Gazeta Empresarial São Mateus Crédito: Divulgação/Angelo Ribeiro Dias

O 8º Gazeta Empresarial de São Mateus premiou as marcas mais lembradas da região nesta sexta-feira (19).

As empresas que se destacaram este ano no município foram premiadas em uma noite de gala, que aconteceu no Ginásio da Escola Master.

O evento premiou 41 empresas vencedoras em 49 segmentos através de uma pesquisa realizada pelo Instituto Futura com os mateenses, entre os dias 12 a 16 de junho.

Os entrevistados tinham que responder qual o primeiro nome que lhes vinham à cabeça, de acordo com cada setor da economia.