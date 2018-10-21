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Reconhecimento

Gazeta Empresarial premia marcas mais lembradas em São Mateus

As empresas que se destacaram este ano no município foram premiadas em uma noite de gala
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2018 às 21:49

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 21:49

Gazeta Empresarial São Mateus Crédito: Divulgação/Angelo Ribeiro Dias
O 8º Gazeta Empresarial de São Mateus premiou as marcas mais lembradas da região nesta sexta-feira (19).
As empresas que se destacaram este ano no município foram premiadas em uma noite de gala, que aconteceu no Ginásio da Escola Master.
O evento premiou 41 empresas vencedoras em 49 segmentos através de uma pesquisa realizada pelo Instituto Futura com os mateenses, entre os dias 12 a 16 de junho.
Os entrevistados tinham que responder qual o primeiro nome que lhes vinham à cabeça, de acordo com cada setor da economia.
Desta forma, os vencedores receberam o troféu das marcas mais lembradas pelos consumidores. O show da noite ficou por conta da banda nacional 'Os Paralamas do Sucesso' e bateria da Escola de Samba Mocidade Unida da Glória (MUG).

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