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Vandalismo

Furto de cabos de energia deixa 5 mil pessoas sem água em Colatina

Ladrões usaram uma enxada para retirar canos e furtar cabos de energia da estação elevatória do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 22:32

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 22:32

Cabos de energia foram furtados de estação de água em Colatina Crédito: Divulgação | Prefeitura de Colatina
Um ato de vandalismo deixou mais de 5 mil pessoas sem água e gerou um prejuízo de R$ 30 mil em Colatina, região Noroeste do Estado. Ladrões usaram uma enxada para retirar canos e furtar cabos de energia da estação elevatória do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), localizada no bairro Carlos Germano Naumann.
Foram furtados cerca de 50 metros de cabos de energia, que fazem as bombas da estação funcionarem, o que comprometeu o abastecimento de água nos bairros Nilson Soella I e II, Carlos Germano Naumann e Amarílio Caiado e deixou cerca de cinco mil pessoas sem água. 
Esse foi o segundo furto na mesma estação em menos de três dias, de acordo com o Sanear. No primeiro furto, o prejuízo foi de cerca de R$ 15 mil e agora, segundo o Sanear, esse valor dobrou e chegou a R$30 mil, visto que houve danos ao sistema de telemetria e equipamentos tecnológicos.
A Prefeitura de Colatina lamentou o ocorrido e informou que o restabelecimento da água deverá acontecer neste sábado (06).
Além disso, informou que os locais são monitorados por câmeras de segurança e todas as providências jurídicas foram tomadas.
Uma enxada foi utilizada para furtar os cabos de energia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina
 

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