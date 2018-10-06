Furto de cabos de energia deixa 5 mil pessoas sem água em Colatina

Um ato de vandalismo deixou mais de 5 mil pessoas sem água e gerou um prejuízo de R$ 30 mil em, região. Ladrões usaram uma enxada para retirar canos e furtar cabos de energia da estação elevatória do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), localizada no bairro Carlos Germano Naumann.

Foram furtados cerca de 50 metros de cabos de energia, que fazem as bombas da estação funcionarem, o que comprometeu o abastecimento de água nos bairros Nilson Soella I e II, Carlos Germano Naumann e Amarílio Caiado e deixou cerca de cinco mil pessoas sem água.

Esse foi o segundo furto na mesma estação em menos de três dias, de acordo com o Sanear. No primeiro furto, o prejuízo foi de cerca de R$ 15 mil e agora, segundo o Sanear, esse valor dobrou e chegou a R$30 mil, visto que houve danos ao sistema de telemetria e equipamentos tecnológicos.