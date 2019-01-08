Um funcionário do Serviço Autônomo de Água de Esgoto (Saae) de Linhares escapou da morte na tarde desta segunda-feira (07) após um carro cair em um buraco onde ele fazia a manutenção de uma adutora, na Avenida Guerino Giuberti, no bairro Colina. O veículo ficou com as rodas traseiras para cima e o motorista foi levado ao hospital.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do Fiat Strada, de cor branca, seguia na avenida, no sentido bairro Conceição – Colina quando passou pela sinalização provisória (com cones) e acabou caindo no buraco, que tem dois metros de profundidade.

Your browser does not support the audio element. Funcionário do Saae escapa da morte após carro cair em buraco de obra

Um funcionário do Saae estava dentro do buraco, mas teve um reflexo e conseguiu escapar da morte. Já o motorista do automóvel teve um ferimento no rosto e foi encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL) pela PM.

A obra é de uma adutora que rompeu e o Saae realizava a manutenção da rede quando o acidente aconteceu. Segundo o chefe de divisão técnica do órgão, Ricardo Laurent, o local estava sinalizado com cones e o motorista não percebeu a sinalização feita pela equipe no trecho. Ele teria arrastado um cone por mais de 15 metros com o carro. Já o condutor do automóvel, o lavrador Charles Henrique Almeida dos Santos, disse para a TV Gazeta Norte que não havia sinalização no local.

O QUE DIZ O SAAE

Em nota, o Saae reafirmou que o trecho da intervenção estava devidamente sinalizado.