27 metros

Fogueira gigante é acesa durante Festa de São João de Marilândia

Fogueira gigante foi montada e acesa pela primeira vez neste sábado (21) em Marilândia. Os trabalhos começaram na última terça-feira (17)

Quem esteve em Marilândia, região Noroeste do Espírito Santo, na noite deste sábado (21), prestigiou uma fogueira gigante ser acesa, com cerca de 27 metros de altura, durante a realização da 1ª festa de São João da cidade. O evento foi realizado no espaço cultural Giordano Lorencini, na área de festas do município, e a fogueira foi montada pela primeira vez, impressionando milhares de pessoas que curtiam a festa no local. As imagens mostram a dimensão da estrutura e a beleza depois de pronta. >