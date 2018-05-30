Fim da greve em Colatina: caminhoneiros desmontam barracas na BR 259

A greve dos caminhoneiros em Colatina, região Noroeste do Estado, chegou ao fim na tarde desta quarta-feira (30). O ponto de bloqueio para caminhões estava montado na BR 259, no trevo de Santa Helena e em Barbados, desde a última terça-feira (22).
A Polícia Militar de Colatina confirmou que a greve acabou por volta de 14h45 e que os próprios caminhoneiros estavam retirando seus pertences dos locais em que estavam acampados, como tendas e veículos.
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Na última segunda-feira (28), populares fizeram um ato em apoio aos caminhoneiros na cidade. A carreata de caminhoneiros e apoiadores do movimento de paralisação dos motoristas reuniu cerca de 300 pessoas e 80 veículos, segundo estimativa da Polícia Militar.