Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Liberado

Fim da greve em Colatina: caminhoneiros desmontam barracas na BR 259

Os manifestantes estavam concentrados em dois pontos da BR 259, no Trevo de Santa Helena e em Barbados, desde o dia 22
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 19:21

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 19:21

O trevo de Santa Helena foi liberado pelos manifestantes Crédito: Polícia Militar | Divulgação
A greve dos caminhoneiros em Colatina, região Noroeste do Estado, chegou ao fim na tarde desta quarta-feira (30). O ponto de bloqueio para caminhões estava montado na BR 259, no trevo de Santa Helena e em Barbados, desde a última terça-feira (22).
A Polícia Militar de Colatina confirmou que a greve acabou por volta de 14h45 e que os próprios caminhoneiros estavam retirando seus pertences dos locais em que estavam acampados, como tendas e veículos. 
VEJA VÍDEO
Na última segunda-feira (28), populares fizeram um ato em apoio aos caminhoneiros na cidade. A carreata de caminhoneiros e apoiadores do movimento de paralisação dos motoristas reuniu cerca de 300 pessoas e 80 veículos, segundo estimativa da Polícia Militar. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados