Filho de casal de pastores já está na casa do avô, diz Conselho Tutelar

Criança estava com a mãe, a pastora Juliana Salles, em Minas Gerais Crédito: Umberto Lemos | InterTV

O Conselho Tutelar de Linhares informou que o filho mais novo, de 2 anos, do casal de pastores Juliana Sales e Geogerval Alves Gonçalves foi entregue à família da pastora nesta quinta-feira (21).

Segundo informações obtidas pela reportagem do Gazeta Online, o Conselho Tutelar de Teófilo Otoni trouxe a criança até Linhares e entregou ao Conselho do município, por volta de 10 horas.

Logo em seguida, o Conselho Tutelar de Linhares fez o encaminhamento do menino à família e entregou ao avô, que é pai de Juliana Salles. A irmã da pastora contou à reportagem que a criança foi entregue por volta das 11h30. A avó materna também esteve na casa  ela é divorciada do pai de Juliana  e deixou o imóvel por volta das 14h20.

Um familiar da criança afirmou que o menino está bem e que vai ficar na casa do avô até crescer.

ADVOGADO DIZ QUE PASTORA ESTAVA AMAMENTANDO

Um dos advogados da junta de defesa dos pastores Juliana Salles e Geogerval Alves Gonçalves disse que a pastora ainda estava amamentando o filho mais novo do casal.

Ela ainda está amamentando e tiraram a mãe do filho. A situação dela chega a ser desesperadora. Isso é um violência. Um atentado de direito à liberdade da pessoa. Ela foi presa sem saber o porquê, disse Rodrigo Duarte.

Durante o período em que ela estava na delegacia de Teófilo Otoni, Duarte informou que Juliana estava em estado de choque e sendo acompanhada pelos advogados.

Acompanhamos o tempo todo a pastora na delegacia até a ida para o presídio, por volta de 18h30. Ela está em estado de choque, no meio do tratamento psiquiátrico e tinha uma consulta marcada para ontem (20). Ela disse que não estava entendendo nada do que estava acontecendo e não tem participação na acusação, disse.

Com relação à transferência da pastora de Minas Gerais para o Espírito Santo, o advogado disse que não tinha informações.

Não temos informações sobre a transferência dela. Todas as providências em relação à defesa da Juliana estão sendo tomadas, finalizou.