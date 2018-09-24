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Desaparecidos

Famílias pedem quebra de sigilo telefônico para auxiliar nas buscas

Corpo de Bombeiros e avião da FAB também auxiliam nas buscas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 18:17

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 18:17

Mayke Stefanelli Barcelos (destaque) e o amigo dele, Douglas Siqueira Lana, desapareceram durante voo na última sexta. Buscas aéreas foram feitas na Reserva de Sooretama Crédito: Montagem | Gazeta Online
As famílias do piloto e empresário desaparecidos após decolarem em Linhares, na última sexta-feira (21), vão solicitar a quebra de sigilo telefônico dos celulares para que os dados possam auxiliar nas buscas pela dupla. 
O piloto Mayke Stefanelli Barcelos e o empresário Douglas Siqueira Lana, 30 anos, desapareceram após decolarem em uma asa-delta motorizada em uma pista do bairro Jardim Laguna, com destino a Mucuri, na Bahia, onde participariam de um evento que reuniu pilotos de todo o país.
O amigo e sócio do empresário, Ênio Caetano Pereir,  informou que Douglas Lana era natural de Mantenópolis e mora há dois anos em Colatina, onde é sócio de três empresas.
"Eu já o conhecia antes de abrirmos a empresa. Ele é farmacêutico, já trabalhou no Estado do Amazonas e em Brasília. Com a mudança de governo, ele voltou ao Espírito Santo. Então, nós conversamos e resolvemos montar uma empresa juntos", disse.
O Corpo de Bombeiros, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e amigos do piloto Mayke Stefanelli Barcelos e de Douglas Siqueira Lana realizam buscas por eles em Linhares e na Reserva Biológica de Sooretama, na Região Norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (24).
ORAÇÕES
Em uma página nas redes sociais de uma das empresas foi postado um pedido de oração para encontrar os dois amigos. Veja a mensagem:
"NOS AJUDE EM ORAÇÕES!
Como alguns já sabem, na manhã de Sexta, Douglas fez uma viajem de Asa delta Motorizada com seu amigo Mayke, mas não conseguiram chegar ao destino (Mucuri).
No momento existem várias equipes de buscas à procura dos dois.
Está sendo um momento difícil para todos, mas temos Fé em Deus que iremos encontrar os dois. E o que está a nosso alcance já estamos fazendo: Orar, Esperar em Deus e Te Fé!
Obrigado a todos pelas mensagens!
Continuemos firmes".

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