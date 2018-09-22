Famílias deixam casas e canal é aberto em Linhares

Abertura do canal do Rio Pequeno em Linhares Crédito: Internauta

Linhares, região Norte do Estado, começaram por volta das 8 horas deste sábado (22) e já foram concluídas. As obras de abertura do canal do rio Pequeno, em, região Norte do Estado, começaram por volta das 8 horas deste sábado (22) e já foram concluídas.

A Fundação Renova informou que todo o processo ocorreu conforme o planejado e estima que a vazão água acumulada na lagoa Juparanã para o Rio Pequeno atinja a cota de 15 metros cúbicos por segundo e siga de forma gradativa até a vazão final de 100 metros cúbicos por segundo.

todas as 56 famílias foram retiradas do local, conforme foi acordado na tarde de sexta-feira (21). As defesas Civil e Estadual acompanharam todo o processo. O coordenador municipal de Proteção da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos dos Santos, informou que

"A abertura do canal aconteceu dentro da programação planejada e sem nenhuma intercorrência. As famílias ficarão oito dias no hotel e, após uma avaliação da defesa civil municipal, poderão retornar para as suas casas. Só temos um caso de um morador que deseja voltar, mas estamos negociando com ele para que entenda os riscos", disse.

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A Fundação Renova informou que está ciente de que um dos moradores da Avenida Beira-Rio demonstrou o desejo de retornar imediatamente para sua residência e que está em contato constante com os órgãos que acompanham e fiscalizam o processo, Defensoria Pública, Ministério Público, Defesa Civil, Polícia Militar sobre a situação, visando a segurança e a manutenção do que foi acordado com o restante da comunidade.

PARE E SIGA

Por conta das obras, o tráfego na ponte do rio Pequeno vai funcionar em esquema de pare e siga das 8h às 15h, no dia 22, e das 3h às 6h30, entre os dias 23 a 26 de setembro, com autorização do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) e acompanhamento da Polícia Militar.

OBRAS

As obras no local são necessárias porque o barramento construído de forma emergencial em 2015, para tentar proteger a lagoa do contato com a lama de rejeitos de minério da tragédia em Mariana (MG), corre o risco de se romper.

A expectativa da Fundação Renova é de que com essa medida de rebaixamento do canal, a vazão alcance 100 m³ por segundo e o nível da Juparanã fique entre 6,5m a 7,5m quando começar o novo período chuvoso.