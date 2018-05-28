Faltam hortaliças e carne em supermercados de Linhares

A greve dos caminhoneiros completa oito dias nesta segunda-feira (28) e a situação nos supermercados de Linhares, no Norte do Espírito Santo, não é diferente da semana passada. Faltam verduras e legumes nas prateleiras. Alguns estabelecimentos, no entanto, não estão completamente desabastecidos porque há produtos, como tomate e ovos, que são fornecidos por produtores do município.

"Todas as hortaliças vêm de outras cidades. Hoje não temos nada para atender nossos clientes. Mas alguns produtos a gente tem em estoque e outros estão chegando porque são de fornecedores locais. Temos banana para chegar e aipim", informou Valdemir da Silva Matias, gerente de um supermercado da cidade.

O motorista Antônio Bueno da Silva conseguiu comprar alho nesta segunda-feira Crédito: Samira Ferreira

O motorista Antônio Bueno da Silva foi ao supermercado em busca de alho, cebola e tempero verde. "Hoje eu consegui comprar alho, porque não tem em outros supermercados", disse. O produto também fez a dona de casa Rosângela de Oliveira sair de casa na manhã desta segunda-feira (28). "Vou levar só o alho".

A dona de casa Rosângela de Oliveira saiu de casa para comprar alho nesta segunda Crédito: Samira Ferreira

Além de hortaliças, já faltam alguns tipos de carne nos supermercados. "Começou a normalizar a parte de verduras. Quanto às carnes, nós tínhamos em nosso estoque, mas, como a procura foi grande na semana passada, começou a faltar", disse o gerente Carlos Alberto. Em outro supermercado de Linhares, não há carne para vender desde sábado (26) e hortaliças desde quinta (24), informou o gerente.

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