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8º dia de greve

Faltam hortaliças e carne em supermercados de Linhares

Alguns estabelecimentos, no entanto, não estão completamente desabastecidos porque há produtos que são fornecidos por produtores do município

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 14:02
A greve dos caminhoneiros completa oito dias nesta segunda-feira (28) e a situação nos supermercados de Linhares, no Norte do Espírito Santo, não é diferente da semana passada. Faltam verduras e legumes nas prateleiras. Alguns estabelecimentos, no entanto, não estão completamente desabastecidos porque há produtos, como tomate e ovos, que são fornecidos por produtores do município.
"Todas as hortaliças vêm de outras cidades. Hoje não temos nada para atender nossos clientes. Mas alguns produtos a gente tem em estoque e outros estão chegando porque são de fornecedores locais. Temos banana para chegar e aipim", informou Valdemir da Silva Matias, gerente de um supermercado da cidade.
O motorista Antônio Bueno da Silva conseguiu comprar alho nesta segunda-feira Crédito: Samira Ferreira
O motorista Antônio Bueno da Silva foi ao supermercado em busca de alho, cebola e tempero verde. "Hoje eu consegui comprar alho, porque não tem em outros supermercados", disse. O produto também fez a dona de casa Rosângela de Oliveira sair de casa na manhã desta segunda-feira (28). "Vou levar só o alho".
A dona de casa Rosângela de Oliveira saiu de casa para comprar alho nesta segunda Crédito: Samira Ferreira
Além de hortaliças, já faltam alguns tipos de carne nos supermercados. "Começou a normalizar a parte de verduras. Quanto às carnes, nós tínhamos em nosso estoque, mas, como a procura foi grande na semana passada, começou a faltar", disse o gerente Carlos Alberto. Em outro supermercado de Linhares, não há carne para vender desde sábado (26) e hortaliças desde quinta (24), informou o gerente.
Faltam hortaliças e até carne em supermercados de Linhares
Supermercado recebeu tomate proveniente de fornecedor local em Linhares Crédito: Samira Ferreira

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