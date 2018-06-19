Faça Fácil de Colatina: investimento milionário sem data para começar

Estrutura da unidade do Faça Fácil em Colatina Crédito: TV Gazeta

Prometida há quatro anos com previsão de 670 mil atendimentos anuais, a unidade do Faça Fácil de Colatina, na região Noroeste do Estado, está difícil de abrir as portas.

As obras que começaram em 2014, com investimento de R$ 16.457.326,00, e tinham a previsão de conclusão em um ano e dois meses, continuam paradas há mais de dois anos.

A obra do Faça Fácil é fruto da Parceria Público-Privada (PPP) do Governo do Espírito Santo, com o município de Colatina e uma empresa privada para implantação, gestão, operação e manutenção das unidades.

A estrutura está construída em uma área de 5.800 m² doada pelo município, no bairro Sagrado Coração de Jesus. Mais de 400 tipos de serviços seriam oferecidos à população, como já ocorre desde 2001 na primeira unidade Faça Fácil, em Cariacica, na região Metropolitana de Vitória.

PODERIA VIRAR PREFEITURA

Em junho de 2017, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, informou que fez uma proposta para utilização do espaço pela prefeitura e afirmou que o Governo havia desistido do projeto. O Governo do Estado desistiu de utilizar como o espaço como Faça Fácil e para não ficar esse elefante branco que está, fiz uma proposta solicitando que esta construção seja utilizada como sede da prefeitura e das secretarias municipais. Mas, primeiro, a empresa tem que entregar a obra pronta ao Estado para que diante da aceitação da nossa proposta, possa então, ser repassado para o município. Não temos prazo ainda dessa resposta, porque essa aprovação depende de partes burocráticas, disse na época.

E por enquanto, um ano depois da proposta, nada mudou e o prédio continua sem destinação. "Estamos esperamos unicamente a decisão do Governo, porque aquilo é uma PPP, uma iniciativa Pública e Privada. O Governo gostou da nossa proposta e aceitou permutar para que a prefeitura use aquele prédio, só que ainda não foi acertada a situação com a empresa que construiu", disse nesta segunda-feira (18) à TV Gazeta.

MAS O QUE DIZ O GOVERNO?

O Governo do Estado, informou por meio de nota, que havia um cronograma prévio de implantação e operação das unidades Faça Fácil, inclusive a de Colatina, mas que, devido à crise econômica, há um estudo para adequação do contrato e reprogramação do início do funcionamento da unidade. Por enquanto, a população deverá esperar mais tempo para ver o desfecho dessa 'novela'.

Questionado sobre a afirmação do prefeito Sérgio Meneguelli (sobre desistência do Faça Fácil), o governo não confirmou.

Veja nota na íntegra: