Exame de sangue revela que pastora não está grávida, diz defesa

A pastora Juliana Salles não está grávida. A confirmação do resultado foi informada pela advogada Milena Freire, que faz parte da junta de advogados voluntários que defende o casal de pastores.
Na manhã desta sexta-feira (13), a pastora fez um exame de sangue para confirmar ou não uma possível gravidez no Presídio Feminino de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, onde a pastora está presa desde o dia 20 de junho. O resultado saiu no início da tarde, de acordo com a advogada Milena Freire.
A suspeita de gravidez foi revelada pela própria defesa, na última quarta-feira (11), após a pastora ter apresentar sintomas típicos de uma gestação, como mal-estar, enjoos e atraso menstrual.
Juliana Sales foi presa, em Teófilo Otoni, acusada de conduta omissiva que culminou na morte dos filhos Kauã e Joaquim, em 21 de abril, em Linhares. Ela foi denunciada pelos crimes de duplo homicídio, estupros de vulneráveis e fraude processual. No momento em que foi presa, Juliana estava com o filho caçula, de 2 anos, na casa de um dos pastores da Igreja Batista Vida e Paz.
O marido dela, o pastor George Alves, que é pai de Joaquim e padrasto de Kauã, estava sozinho com os meninos no dia do crime. Ele está preso desde o dia 28 de abril, no Presídio de Viana II, na Grande Vitória. O pastor é acusado de estuprar, agredir e matar as crianças. Na ocasião, a pastora tinha viajado para um congresso da Igreja Batista Vida e Paz em Minas Gerais. O casal liderava o templo de Linhares.