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Operação "O facilitador"

Ex-agente penitenciário é preso por suspeita de facilitação de fuga

Segundo as investigações, no dia 20 de janeiro deste ano, Fábio Rocha Anésio e Wanderson Gomes fugiram quando realizavam serviços de limpeza em área externa do CDP
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 13:34

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 13:34

Ex-agente penitenciário foi preso na manhã desta segunda-feira Crédito: Divulgação
Um ex-inspetor prisional foi preso na manhã desta segunda-feira (06) sob acusação de facilitar a fuga de dois detentos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. A operação, denominada "O Facilitador", foi conduzida pela Promotoria Criminal de Colatina, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Central. Luiz Claudio de Souza foi preso por ordem da 3ª Vara Criminal da cidade.
Segundo as investigações, no dia 20 de janeiro deste ano, Fábio Rocha Anésio e Wanderson Gomes fugiram quando realizavam serviços de limpeza em área externa do CDP. Os investigadores apontam que a retirada deles da cela não foi comunicada aos superiores e nem contou com apoio armado para a saída dos internos.
As investigações apontaram também, após verificação do sistema de videomonitoramento, que os presos trabalhavam próximo ao portão de saída da unidade e fugiram quando o portão precisou ser aberto para um carro que estava saindo do CDP. Os investigadores também verificaram que um outro carro esperava pelos presos do lado de fora do Centro de Detenção.
O ex-agente preso, atuava por contrato temporário e foi exonerado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) logo após os fatos.
A Promotoria de Justiça de Colatina acredita que ele recebeu dinheiro para facilitar as condições da fuga e reuniu provas que indicam a prática dos delitos de facilitação de fuga de preso e de corrupção passiva  pelo então inspetor prisional.
Os dois fugitivos continuam sendo procurados e ainda não foram localizados.
Ex-agente penitenciário é preso por suspeita de facilitação de fuga
 

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