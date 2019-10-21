Home
Estudantes de Medicina fazem festa para idosa de 103 anos no ES

Maria Jacinta de Jesus mora há mais de 40 anos em Colatina e já virou bisavó postiça de muita gente; festa contou com decoração, balões, flores e até bolo cor-de-rosa

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 17:51

 - Atualizado há 6 anos

Sem revelar a surpresa, alunas de medicina descobriram que dona Jacinta gostava de rosa Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Decoração, balões, flores e até bolo cor-de-rosa: a festa de aniversário que muita menina já sonhou em ter virou realidade para uma senhora de 103 anos. Moradora de Colatina há mais de quatro décadas, a dona Maria Jacinta de Jesus foi surpreendida na sexta-feira (18) por estudantes de Medicina e funcionários da Unidade de Saúde do bairro Bela Vista.

“A ideia foi de alunas que fizeram a visita domiciliar com a nossa equipe e se sensibilizaram com a situação e com a história dela. Como nós fazíamos a comemoração sempre e, neste ano, ainda não tínhamos feito, elas se organizaram para realizar, já que a Jacinta é uma pessoa muito querida por aqui”, contou o médico Thaylon Faria Nóbrega.

Alunas de medicina e funcionários da unidade de saúde que organizaram a festa surpresa Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Natural da Bahia, ela veio para o Espírito Santo junto com o marido, enquanto os três filhos continuaram no Estado vizinho. Depois de anos, dona Jacinta perdeu o marido e ficou sem nenhum parente por perto. Pessoas próximas já tentaram localizar os filhos, sem sucesso. Os cuidados e o atendimento humanizado, então, as aproximaram da senhora.

A dona de casa Nair Pereira da Silva é uma das que fazem parte do dia a dia de Jacinta. “Fazemos o possível para cuidar dela: damos banho, limpamos a casa, lavamos roupa, levamos comida no almoço… Apesar de não ter a família aqui, ela é feliz e, consequentemente, nós também, por poder ajudar”, disse alegre a vizinha.

"O nosso cuidado vai além da mera assistência", afirmou a enfermeira Ana Maria Lima Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Os sentimentos de felicidade e gratidão também são vividos pela enfermeira Ana Maria Lima. “Eu acompanho ela desde 2005 e a vi vencer, com muita fé, todas as dificuldades. Para nós, profissionais da saúde, é isso que importa: a continuidade do cuidado. Dona Jacinta é mais do que especial e virou uma bisavó para nós”, garantiu.

Aos 103 anos, dona Jacinta não entregou qual o segredo para se viver tanto Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Nascida em 10 de julho de 1916, a aniversariante não se importou com o atraso deste ano e garantiu ter gostado da festa; e entre muitos sorrisos proporcionados pela surpresa, dona Jacinta cantou o trecho de um louvor que resume bem o que ela sentiu com toda a iniciativa: “Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração”.

