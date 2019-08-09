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124 notificações

Escorpiões assustam moradores em bairro de Colatina

A Prefeitura de Colatina, em 2019, recebeu 124 notificações de pessoas picadas por escorpião, sendo 105 residentes na cidade

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 08:10

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

09 ago 2019 às 08:10
Moradores recolheram alguns dos escorpiões encontrados no bairro Amarílio Caiado Fraga, em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Quem mora no bairro Amarílio Caiado Fraga, em Colatina, no Noroeste do Estado, tem sofrido com visitas nada agradáveis: escorpiões. De acordo com moradores, houve um aumento significativo no número desses aracnídeos nos últimos três meses, em decorrência da falta de limpeza, por parte da administração municipal, nas ruas locais.
Nesta quarta-feira (7), a dona de casa Normélia da Penha Rangel foi picada por um. “Eu fui limpar o mato na frente de casa e, assim que eu estendi a mão, o escorpião, que estava embaixo de uma folha, saiu e pegou o meu dedo. É uma dor insuportável, saí desesperada para o hospital! Lá, fiquei 2 horas tomando remédio com soro na veia”, contou.
A dona de casa Normélia da Penha Rangel foi picada por um escorpião na última quarta-feira (7) Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
A mãe da Eliana Coelho, por pouco, não passou pelo mesmo susto. “Ela tem 92 anos de idade, e eu achei um do lado do pé dela outro dia. Ela mesma encontrou um na pia. Também já achei na cozinha, na beirada da geladeira”, lembrou a auxiliar de serviços gerais. “Uma das minhas filhas, na casa dela, levantou da cama e quase pisou em um escorpião”, continuou.
Auxiliar de serviços gerais, Eliana Coelho teme principalmente pela neta, que tem imunidade baixa Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Como são animais peçonhentos, os moradores temem, principalmente, pelas várias crianças que moram no bairro. “Aqui tem muita criança pequena, de um mês a um aninho de idade. O meu medo é maior ainda em relação à minha neta, porque ela tem imunidade baixa. Não sei o que poderia acontecer”, disse Eliana.
AUMENTO POR FALTA DE LIMPEZA
Segundo os moradores do bairro, a causa desse aumento do número de escorpiões é a falta de limpeza local por parte da Prefeitura de Colatina. “Nós sempre encontramos escorpiões aqui, mas nos últimos meses aumentou muito a quantidade desses bichos. E eu acho que isso está acontecendo por causa da sujeira nas ruas”, contou Eliana.
A suspeita dela é a mesma de Normélia. “Nós mesmos temos que limpar a frente das nossas casas, porque os garis só passam nas ruas próximas daqui. Eu mesma já fui até eles pedirem para varrer e limpar aqui, disse até que emprestava o que fosse necessário para fazer o serviço, mas eles não vieram”, disse.
O QUE DIZ O MUNICÍPIO
Por meio de nota, o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) informou que, na próxima segunda-feira (12), os garis vão fazer a limpeza nos locais onde estão com muito mato e lixo, mas garantiu que eles estão trabalhando normalmente no bairro Amarílio Caiado Fraga.
124 PESSOAS PICADAS
A Prefeitura de Colatina também informou que, apenas neste ano, foi notificada de 124 pessoas picadas por escorpião, sendo 105 dessas residentes da cidade.

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