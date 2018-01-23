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Sooretama

Engavetamento na BR 101: veículos estavam em fila do 'Pare e Siga'

O motorista de um dos caminhões, carregado com mamão, não conseguiu frear e acabou batendo nos outros veículos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 21:01

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 21:01

Engavetamento deixa dois feridos e interdita trecho da BR 101 em Sooretama Crédito: Raphael Verly | TV Gazeta Norte
Sete veículos envolvidos no engavetamento ocorrido na BR 101, em Sooretama, Norte do Estado, estavam em uma fila gerada por sistema "Pare e Siga" e aguardavam a liberação da pista quando houve o acidente. Segundo testemunhas, na hora, era realizada uma obra de recapeamento da Eco101, concessionária que administra a rodovia. O motorista de um caminhão, carregado com mamão, não conseguiu frear e acabou batendo nos veículos.
O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (22) e envolveu uma moto, dois caminhões e cinco carros de passeio. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Entre as vítimas, estão duas pessoas que estavam na moto. Elas foram levadas para o Pronto Atendimento de Sooretama.
No acidente o caminhão carregado com mamão tombou e ficou atravessado no meio da rodovia. Por pouco, o veículo não caiu em cima de um carro com quatro ocupantes. No automóvel, ninguém ficou ferido. Por causa da batida, a pista ficou fechada nos dois sentidos por pelo menos uma hora, sendo liberada por volta das 18 horas, de acordo com a Eco 101.
A concessionária informou que a obra ocorria no Km 120 e o acidente ocorreu no Km 117. Ressaltou ainda que o local estava devidamente sinalizado, com presença de dois homens com bandeiras e placas sinalizadoras de obra.
As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela PRF.
Com informações de Ariele Rui (TV Gazeta Norte)

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