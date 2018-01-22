Engavetamento deixa dois feridos e interdita trecho da BR 101

Para o atendimento da ocorrência foram acionadas duas ambulâncias da ECO101, uma viatura de inspeção para sinalização do local, dois guinchos leves, um guincho pesado e uma equipe para retirada da carga que está na pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local. Os feridos foram encaminhadas para o Pronto Atendimento de Sooretama e o estado de saúde não foi divulgado.