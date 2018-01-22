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Em Sooretama

Engavetamento deixa dois feridos e interdita trecho da BR 101

O acidente aconteceu no quilômetro 118, da BR 101, no sentido Sul, em Sooretama no início da tarde desta segunda-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 16:18

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 16:18

Engavetamento deixa dois feridos e interdita trecho da BR 101 em Sooretama Crédito: Raphael Verly | TV Gazeta Norte
Um engavetamento envolvendo uma moto, dois caminhões e cinco carros de passeio deixou duas pessoas feridas. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda (22), no quilômetro 118 da BR 101, no sentido Sul, em Sooretama. De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o trecho precisou ser totalmente interditado para remoção dos veículos e das vítimas. Por volta das 17h50, o trânsito foi liberado.
Para o atendimento da ocorrência foram acionadas duas ambulâncias da ECO101, uma viatura de inspeção para sinalização do local, dois guinchos leves, um guincho pesado e uma equipe para retirada da carga que está na pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local. Os feridos foram encaminhadas para o Pronto Atendimento de Sooretama e o estado de saúde não foi divulgado.
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