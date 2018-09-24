A namorada de Douglas Lana, empresário que desapareceu com piloto após decolagem em Linhares, Norte do ES, informou que ele enviou uma foto para ela através de um aplicativo de mensagens às 5h14 da manhã de sexta-feira (21), sete minutos após a decolagem.

Empresário mandou foto para namorada já em voo no ES Crédito: Reprodução





BUSCAS CONTINUAM

(veja vídeo abaixo), na Região Norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (24). Os dois desapareceram após decolarem em uma asa-delta motorizada em uma pista do bairro Jardim Laguna, em Linhares, na última sexta-feira (21). Eles iam participar de um encontro de aeronaves em Mucuri, na Bahia, mas não chegaram ao destino. O Corpo de Bombeiros, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e amigos do piloto Mayke Stefanelli Barcelos e de Douglas Siqueira Lana realizam buscas por eles em Linhares e na Reserva Biológica de Sooretama, na Região Norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (24). Os dois desapareceram após decolarem em uma asa-delta motorizada em uma pista do bairro Jardim Laguna, em Linhares, na última sexta-feira (21). Eles iam participar de um encontro de aeronaves em Mucuri, na Bahia, mas não chegaram ao destino.

As buscas por terra são feitas pelos bombeiros na localidade de Córrego Farias, no interior de Linhares, onde uma pessoa teria visto a asa de uma aeronave entrar em uma área de mata. De acordo com o coronel Ferrari, a equipe está desde cedo na região para fazer os trabalhos de busca e apuração.

O coronel do Corpo de Bombeiros organiza a procura pelos dois desaparecidos no Aeroporto de Linhares. Familiares e amigos de Mayke e Douglas estão no Aeroporto de Linhares para acompanhar as buscas e conseguir informações. O pai de Douglas, Wanderley Lana, disse que o último contato com o filho aconteceu 40 minutos depois da decolagem.

Na manhã desta segunda-feira chegou um avião da FAB para auxiliar nas buscas. A aeronave sobrevoa a Reserva Natural da Vale, que é a área onde a asa-delta motorizada teria desaparecido. Para auxiliar as buscas pelo ar, pilotos amigos de Mayke também sobrevoam a área com aeronaves civis. Militares da Polícia de Meio Ambiente de São Mateus devem ajudar nas buscas e aguardam as coordenadas para seguir no trabalho.

EXPERIÊNCIAS

Mayke comprou a aeronave recentemente Crédito: Arquivo pessoal

Amigos e parentes de Mayke disseram que o piloto realiza voos há cinco anos. Um primo dele, o também piloto Claudino Batista Barcelos, contou em entrevista ao Gazeta Online neste domingo (23) que a asa-delta motorizada, modelo Trike, tinha sido comprada há menos de um mês. Além disso, Mayke teria dito ao pai e ao primo que passaria em uma rota alternativa em linha reta, por cima da Reserva de Sooretama até chegar ao litoral da Bahia, com destino a uma fazenda de Mucuri.

No entanto, o pai teria alertado Mayke sobre o risco de passar pela reserva, pois o ideal seria sobrevoar por um local plano, onde houvesse a possibilidade de pouso em caso de emergência.

Ele disse ao pai que iria sobrevoar passando por cima da reserva. O pai chegou a dizer para ele não ir, porque é perigoso e difícil de pousar em caso de emergência, pois o ideal seria passar por um local plano, mas ele insistiu e passou por lá. Uma pessoa disse que viu a aeronave passando por cima da reserva também. Ele procurou a rota mais curta, que seria a mais perigosa. De Linhares, ele passou por cima da reserva ao invés de fazer contorno por trás, buscando o litoral, até o sul da Bahia. Ele tentou fazer o percurso em linha reta, o que gastaria em torno de duas horas. Na rota mais distante, ele gastaria uns 40 minutos a mais, explicou.