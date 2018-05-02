Em vídeo, pastor afirma que já cometeu coisas muito graves na vida

Pastor George Alves fala de erros do passado em vídeo Crédito: Reprodução/Facebook

Com a legenda "Jesus pode escrever a sua história de novo", Georgeval Alves Gonçalves, o pastor George Alves, publicou em 21 de abril de 2015 um vídeo falando de erros cometidos no passado em sua página no Facebook.

De boné, camiseta e bermuda, George aparece descontraído nas imagens e diz: "Quem me conhece, sabe que eu jamais fiz um vídeo usando a internet, falei ou expus a minha vida na internet. Sou um cara bem sucinto. Até hoje, as únicas coisas que eu fiz na internet, mesmo usando o Facebook, foi divulgar o meu trabalho, mesmo assim, do modo mais simples possível. Mas eu tô sentindo uma vibe muito positiva e eu quero passar isso para o máximo de pessoas que eu puder", afirma.

Em determinado momento da filmagem, a partir dos 48 segundos, ele fala sobre "as besteiras". "Quem me conhece, sabe quem eu fui, o que eu já fiz. A quantidade de besteira que eu fiz na minha vida. Algumas muito graves, assim, então, são coisas que me fizeram muito mal e hoje eu tô mudado", relata.

George também cita a mudança em sua vida. "Hoje habita o Espírito Santo em mim. Hoje eu tô um cara diferente, eu conheci o verdadeiro amor de Jesus. Foi uma transformação muito grande na minha vida. Hoje, a sensação que eu tô sentido, eu quero passar e transmitir para vocês. Eu não sou um cara normal, sou um cara que tem tatuagem, que anda de skate, que tem um estilo diferente, sou alegre, tenho uma família, filhos", conta.

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ADVOGADOS VOLUNTÁRIOS FAZEM DEFESA DE PASTOR

Um grupo de cinco advogados capixabas e mineiros fará a defesa de Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como pastor George Alves, pai do menino Joaquim, 3 anos, e padrasto de Kauã, 6  mortos carbonizados durante incêndio na casa em que moravam, em Linhares.

Um dos advogados é o mineiro Rodrigo Duarte, que também é pastor, segundo informações de Abisai Junior, que é amigo pessoal de Geogerval Gonçalves.

Uma advogada, que faz parte do grupo da defesa e preferiu não se identificar, disse que todos são voluntários. Somos uma junta de advogados voluntários para atuar no caso. Ainda não tivemos acesso ao inquérito policial porque está em segredo de justiça, disse.

ADVOGADO DEVE FALAR AINDA NESTA SEMANA

A advogada ainda afirmou que um dos colegas irá se pronunciar sobre o caso, mas somente após ter acesso ao inquérito. Quando tivermos acesso ao inquérito, um dos advogados deve se pronunciar sobre o caso. Nós já fizemos a solicitação ao delegado responsável, afirmou.

A previsão, de acordo com a advogada, é de que, o inquérito esteja disponível para acesso da junta de advogados ainda esta semana.

Perguntada pela reportagem como estava Geogerval Alves Gonçalves, preso no Centro de Detenção Provisória de Viana ll (CDPVII), na Região Metropolitana de Vitória, a advogada disse que não iria comentar informações da vida pessoal do cliente e de sua família.

Ele foi preso na manhã de sábado (28), após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária, válido por 30 dias.