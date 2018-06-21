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Horror em Linhares

Em conversa com a mãe após a tragédia, Juliana disse que 'dormiu bem'

De acordo com a decisão do juiz André Dadalto, pastora demonstrou tranquilidade diante de conversas que teve com a mãe

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 13:28
A pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos Kauã e Joaquim, foi presa na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais Crédito: TV Leste | Record MG | Cedida pela TV Vitória
A decisão judicial que determinou a prisão preventiva da pastora Juliana Salles traz, entre as revelações, conversas de Juliana com a mãe dela no dia após a morte dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos. 
De acordo com o juiz André Dadalto, que baseou sua decisão nos relatos do Ministério Público do Estado, Juliana demonstrou tranquilidade diante de conversas que teve com a mãe, onde relata que dormiu bem após o ocorrido.
A pastora, que estava em Minas Gerais quando o quarto com os filhos foi incendiado, voltou de viagem assim que soube da morte das crianças e foi vista, ainda na noite de 21 de abril, dia do crime, em uma lanchonete de Linhares (veja vídeo abaixo). Ela e o marido, George Alves, estiveram na lanchonete com o filho mais novo do casal e membros da Igreja Batista Vida e Paz, após um culto na noite daquele sábado.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
CASAL ALTEROU CENA DO CRIME
A decisão judicial traz uma informação ainda mais estarrecedora. Após a morte dos filhos, Juliana Salles esteve na casa junto com o marido, George Alves, para alterar a cena do crime. Na decisão de quatro páginas, o juiz André Dadalto afirma que o casal jogou objetos no quarto das crianças e retirou quase todos os objetos da mesma, inclusive lençóis e demais roupas de cama, entregando-os a terceiros para serem lavados.
ASCENSÃO RELIGIOSA
A investigação aponta que mesmo conhecendo todo o histórico de George, a esposa o apoiava em seus propósitos em ascender na igreja, angariando fiéis e assim qualidade de vida financeira até então não experimentada por eles.
Em outro trecho da decisão consta que o pastor George em parceria com a pastora Juliana buscava uma ascensão religiosa e aumento expressivo de arrecadação de valores por fiéis e, para esta finalidade, ceifou a vida dos menores Kauã e Joaquim para se utilizar da tragédia em seu favor.
PASTORA SABIA DOS ABUSOS
De acordo com as investigações, a pastora tinha conhecimento de outros abusos sexuais sofridos pelos filhos e nada fez para pôr fim às agressões.
Num dos episódios narrados na decisão, o magistrado afirma que Juliana tinha conhecimento dos supostos abusos sexuais sofridos pelos seus filhos e vítimas, tanto que em uma conversa entre os acusados (ela e o marido), a vítima Kauã, 6, reagiu emocionalmente após ter sofrido maldades por parte de dois caras na piscina, entretanto, eles não tomaram qualquer medida ou providência em relação ao ocorrido.
O juiz André Dadalto cita que Juliana sabia dos desvios de caráter do marido, a iniciar pela diferença de tratamento entre os filhos do casal e o enteado, inclusive que deixava faltar alimento, medicamento e atendimento médicos a elas.
De acordo a decisão judicial, a pastora tinha ciência do comportamento sexual incompatível com a pregação do marido, já que em troca de mensagens a mesma dizia ter nojo e ele dizia se sentir imundo e um lixo por seus comportamentos.
RELATOS NA ESCOLA
A decisão revela ainda que os irmãos Kauã e Joaquim, 3, já haviam relatado na escola os abusos sexuais sofridos. A vítima Kauã em certas ocasiões chorava desesperadamente, mas alegava aos seus professores que não podia relatar a motivação.
A narrativa prossegue afirmando que Joaquim, também na escola, relatava que sofria abusos sexuais, quando então os acusados lá compareceram no estabelecimento de ensino afirmando que os abusos não eram praticados no âmbito doméstico e familiar. Segundo as investigações, o casal tentava direcionar a culpa das agressões ao menino para outra criança de 5 anos de idade.
CONTRADIÇÃO
O juiz André Dadalto fez questão de ressaltar que os depoimentos prestados por Juliana são contraditórios com os laudos e relatórios feitos nos telefones dela e do marido. Nos depoimentos à polícia, ele (George) dizia ser um bom pai e ter relação harmoniosa com a família, o que não se coaduna com as mensagens trocadas por eles, que demonstram que tinha uma relacionamento conturbado e um desprezo de George pelas crianças, nas palavras do magistrado.
Numa outra mensagem enviada ao marido quando ele foi intimado a prestar depoimento Juliana diz: Eu não estou preparada para dar errado, assim como afirmou, em conversa com pastores, demonstrando nervosismo, que não sei se vou conseguir ser forte até o final.
 

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