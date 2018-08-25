Duas pessoas morrem e três ficam feridas em grave acidente na ES 320

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após o acidente na ES 320 Crédito: Internauta/Yuri Marcones

Barra de São Francisco, região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois veículos bateram de frente na manhã deste sábado (25) na rodovia. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente na ES 320 em, região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois veículos bateram de frente na manhã deste sábado (25) na rodovia.

Uma caminhonete modelo S10 de cor branca, que seguia em direção a Ecoporanga, e um veículo modelo Gol G4 que seguia em direção a Barra de São Francisco bateram de frente após uma curva. Os carros rodaram na pista e foram parar às margens da rodovia.

Todas as cinco vítimas estavam no Gol. O motorista do veículo morreu no local após o acidente. Ele foi identificado pelos Bombeiros como Ronaldo Adriano dos Santos, de 35 anos.

O passageiro conseguiu sair e em seguida foi socorrido por populares e está em observação no Hospital Dr. Alceu Melgaço. As outras três vítimas, uma mãe e dois filhos, que estavam no banco detrás do veículo, ficaram presas às ferragens, mas foram retiradas pelos bombeiros e encaminhados para o mesmo hospital.

O menino, identificado como Italo Daniel Almeida da Silva, de 6 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A mãe, identificada como Neuza Almeida da Silva, está em observação.

Já a irmã, identificada como Thaylla Vitória Almeida da Silva, de 8 anos, está em estado grave. Ela teve traumatismo craniano e múltiplas fraturas e foi transferida no final da tarde, em um helicóptero do NOTAER, para o Hospital Infantil de Vitória.

A criança Thaylla Vitória Almeida da Silva, de 8 anos, foi transferida de helicóptero para o Hospital Infantil de Vitória Crédito: Internauta/Yuri Marcones

As vítimas são da localidade de Cascudo, em Barra de São Francisco.

De acordo com informações de populares, a família tinha pegado carona e segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista e os passageiros do banco de trás foram encontrados sem o cinto de segurança.

O condutor da caminhonete, com placa de Ecoporanga, não foi encontrado no local. Populares informaram que ele teria abandonado o veículo. Não há informações de quantas pessoas ocupavam a caminhonete S10.