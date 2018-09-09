Duas pessoas morrem após batida entre picape e moto em Sooretama

Duas pessoas morreram após uma colisão entre um veículo e uma moto em Sooretama Crédito: Internauta

Sooretama, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na madrugada deste domingo (09), na estrada de acesso à localidade de Juncado, na zona rural do município. Duas pessoas morreram após a moto em que elas estavam bater de frente com uma picape em, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na madrugada deste domingo (09), na estrada de acesso à localidade de Juncado, na zona rural do município.

Com o impacto, a picape Saveiro e a moto Honda Titan ficaram destruídos. Os dois ocupantes da moto, um homem identificado como Iris de Souza Almeida, de 31 anos, e outro homem, que ainda não foi identificado, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O condutor da picape, um jovem de 24 anos, teve ferimentos leves e procurou atendimento no Hospital Rio Doce. Após receber o atendimento hospitalar, ele se apresentou na delegacia de Sooretama para prestar esclarecimentos.

A PM informou que, até o momento, não foi possível determinar qual dos condutores foi o responsável pelo acidente. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.