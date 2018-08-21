Duas pessoas em estado grave após acidente em Colatina

Acidente envolvendo ônibus e caminhão na BR 259, em Colatina Crédito: Internauta Charles Santos

Segundo o coordenador operacional da Viação Joana DArc  proprietária do ônibus envolvido no acidente , Marcelo Barboza, o motorista do coletivo, Genadir Caliari, quebrou as duas pernas após ficar preso nas ferragens. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e depois transferido para um hospital particular a pedido da família.

Ele passou por cirurgia ontem (segunda-feira). Ele quebrou as duas pernas e uma delas está mais prejudicada. Após o procedimento cirúrgico, foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), explicou Caliari. Informações dão conta que o motorista corre o risco de amputar uma perna, mas o coordenador não confirmou essa possibilidade.

Um senhora, identificada apenas como Luciana, sofreu um traumatismo craniano e está internada na UTI do Hospital Silvio Avidos. Já outra mulher, chamada Rosângela, chegou a ter alta algumas horas depois de ser internada, mas sofreu um pequeno trinco na coluna e começou a usar um colete. Ela se recupera em casa.

Uma bebê que estava no colo da mãe dentro do ônibus acabou caindo no momento do acidente. A criança segue internada para observação e nesta terça-feira (21) vai realizar novos exames. Já a mãe quebrou a clavícula e recebeu alta, mas está no hospital para acompanhar a filha. Outro passageiro do coletivo bateu o rosto e se feriu, mas já teve alta. Uma mulher identificada como Márcia sofreu escoriações e também foi liberada do hospital.

Barboza ainda informou que uma equipe da Viação Joana DArc acompanha os feridos e está dando todo o suporte necessário às vítimas.

O ACIDENTE