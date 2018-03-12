Dois jovens morrem em acidente com motos e carro na BR 101, João Neiva

Jeferson De Nardi, 21 anos, morreu no local do acidente Crédito: Rodrigo Barbosa

Um acidente envolvendo duas motos e um carro provocou a morte de dois jovens, e deixou uma pessoa gravemente ferida, por volta das 19h deste domingo (11), no km 204 da BR 101, em João Neiva. Uma das vítimas foi identificada como Jeferson De Nardi, 22 anos. O rapaz foi reconhecido pelos pais dele no local do acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das motos, Honda Biz 125, seguia no sentido Serra, quando tentou ultrapassar um carro Mercedes-Benz, modelo GLA 200. Ao ver que outro veículo seguia no sentido oposto, tentou retornar à pista, mas colidiu na lateral do automóvel. O motociclista perdeu o controle e bateu de frente com outra motocicleta, um Honda CG 150 Titan, de Jeferson, que seguia no sentido contrário.