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Colisão

Dois jovens morrem em acidente com motos e carro na BR 101, João Neiva

Os pilotos das duas motos envolvidas no acidente morreram e o carona de uma das motocicletas está gravemente ferido

Publicado em 12 de Março de 2018 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 12:29
Jeferson De Nardi, 21 anos, morreu no local do acidente Crédito: Rodrigo Barbosa
Um acidente envolvendo duas motos e um carro provocou a morte de dois jovens, e deixou uma pessoa gravemente ferida, por volta das 19h deste domingo (11), no km 204 da BR 101, em João Neiva. Uma das vítimas foi identificada como Jeferson De Nardi, 22 anos. O rapaz foi reconhecido pelos pais dele no local do acidente
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das motos, Honda Biz 125, seguia no sentido Serra, quando tentou ultrapassar um carro Mercedes-Benz, modelo GLA 200. Ao ver que outro veículo seguia no sentido oposto, tentou retornar à pista, mas colidiu na lateral do automóvel. O motociclista perdeu o controle e bateu de frente com outra motocicleta, um Honda CG 150 Titan, de Jeferson, que seguia no sentido contrário.
Jeferson De Nardi, que pilotava a Honda CG 150, morreu no local. O piloto da Honda Biz 125, identificado pelas iniciais G. C. D. S. R., de 30 anos, foi socorrido para o Hospital São Camilo, em Aracruz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O carona, que estava na moto CG 150, identificado pelas iniciais E. DE N. P. J., ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital São Camilo, em Aracruz. O motorista da Mercedes-Benz não ficou ferido.

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