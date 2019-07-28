Home
>
Região Norte
>
Dois homens morrem em Linhares após batida de moto

Dois homens morrem em Linhares após batida de moto

Motorista bateu em um poste e morreu na hora; carona chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de julho de 2019 às 18:51

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Divulgação/DER

Um acidente matou duas vítimas na madrugada deste domingo (28), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Enquanto trafegava na ES 358, Robson Passos Nascimento, de 37 anos, perdeu o controle da moto, bateu em um poste, às margens da rodovia, e morreu na hora. O carona, Eduardo Gomes da Silva, de 25 anos, chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo.

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

A nova estrutura deve atender cerca de 65 pacientes por mês e acabar com o deslocamento de moradores da região para realizar o tratamento em outros municípios

Colatina ganha centro de radioterapia e expande rede de tratamento no ES

Em estado grave, o carona chegou a ser levado para o pronto socorro do Hospital Rio Doce, onde não resistiu aos ferimentos e morreu ainda durante nesta manhã (28), de acordo com uma funcionária.

Segundo informações da Polícia Militar, os dois seguiam no sentido Pontal do Ipiranga, quando o acidente aconteceu, pouco antes do amanhecer. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia e o serviço de transporte de cadáver foram acionados por volta das 6h e que o corpo da vítima que faleceu ainda na rodovia foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais