Acidente na ES 358

Dois homens morrem em Linhares após batida de moto

Motorista bateu em um poste e morreu na hora; carona chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Publicado em 28 de julho de 2019 às 18:51 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Divulgação/DER

Um acidente matou duas vítimas na madrugada deste domingo (28), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Enquanto trafegava na ES 358, Robson Passos Nascimento, de 37 anos, perdeu o controle da moto, bateu em um poste, às margens da rodovia, e morreu na hora. O carona, Eduardo Gomes da Silva, de 25 anos, chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo.

Em estado grave, o carona chegou a ser levado para o pronto socorro do Hospital Rio Doce, onde não resistiu aos ferimentos e morreu ainda durante nesta manhã (28), de acordo com uma funcionária.

Segundo informações da Polícia Militar, os dois seguiam no sentido Pontal do Ipiranga, quando o acidente aconteceu, pouco antes do amanhecer. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia e o serviço de transporte de cadáver foram acionados por volta das 6h e que o corpo da vítima que faleceu ainda na rodovia foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

