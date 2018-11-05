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Colisão frontal

Dois homens morrem em acidente entre motos em São Domingos do Norte

Segundo a PM, uma motocicleta e uma motoneta bateram de frente na ES 137, rodovia que liga o município a Ponto Belo

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 13:40
Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas em acidente na ES 137, em São Domingos do Norte Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Dois homens morreram e uma mulher está em estado grave após um acidente entre duas motos na Rodovia ES 137, que liga São Domingos do Norte a Ponto Belo, na noite deste domingo (04). Segundo a Polícia Militar, uma motocicleta e uma motoneta bateram de frente por volta das 20 horas, na região de Chapadão da Onça, próximo da entrada do Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, região Noroeste do Estado.
De acordo com a PM, a vítima que estava na motoneta se chama Walter, mas não teve o sobrenome e a idade informados. Ele morreu na hora. Seu corpo foi encontrado às margens da ES 137 e foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
Já o condutor da motocicleta, Marcos Ferreira, e a passageira estavam bastante feridos. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Ainda segundo a polícia, Marcos morreu no hospital e a mulher está em estado grave.
Dois homens morrem em acidente entre motos em São Domingos do Norte

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