Dois detentos fogem de presídio em Colatina

Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina Crédito: Arquivo

Dois presos fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) de

, na região Noroeste do Estado, na tarde deste sábado (20).

De acordo com a Polícia Militar, Fábio Rocha Anésio e Wanderson Gomes estavam fora da cela porque faziam a limpeza no pátio do CDP. Quando um dos agentes penitenciários abriu o portão para um advogado entrar, os dois saíram correndo.

A fuga ocorreu por volta de 15h30. Um carro preto já esperava pelos detentos do lado de fora. A PM fez buscas nas redondezas do presídio na tentativa de localizar os fugitivos.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a Corregedoria da Secretaria apura com rigor a fuga de Wanderson e Fabio. O fato também será comunicado ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público.