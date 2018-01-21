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Fuga

Dois detentos fogem de presídio em Colatina

A polícia informou que os criminosos fugiram quando o portão foi aberto para um advogado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 21:56

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 21:56

Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina Crédito: Arquivo
Dois presos fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) de
Colatina
, na região Noroeste do Estado, na tarde deste sábado (20).
De acordo com a Polícia Militar, Fábio Rocha Anésio e Wanderson Gomes estavam fora da cela porque faziam a limpeza no pátio do CDP. Quando um dos agentes penitenciários abriu o portão para um advogado entrar, os dois saíram correndo.
A fuga ocorreu por volta de 15h30. Um carro preto já esperava pelos detentos do lado de fora. A PM fez buscas nas redondezas do presídio na tentativa de localizar os fugitivos.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a Corregedoria da Secretaria apura com rigor a fuga de Wanderson e Fabio. O fato também será comunicado ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público.
De acordo com a Sejus, Wanderson é acusado de homicídio e Fábio de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. Os foragidos estão sendo procurados pela polícia e quem tiver informações deve entrar em contato com o Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

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