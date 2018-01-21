Dois detentos fogem de presídio em Colatina

Dois presos fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) de
, na região Noroeste do Estado, na tarde deste sábado (20).
De acordo com a Polícia Militar, Fábio Rocha Anésio e Wanderson Gomes estavam fora da cela porque faziam a limpeza no pátio do CDP. Quando um dos agentes penitenciários abriu o portão para um advogado entrar, os dois saíram correndo.
A fuga ocorreu por volta de 15h30. Um carro preto já esperava pelos detentos do lado de fora. A PM fez buscas nas redondezas do presídio na tentativa de localizar os fugitivos.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a Corregedoria da Secretaria apura com rigor a fuga de Wanderson e Fabio. O fato também será comunicado ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público.
De acordo com a Sejus, Wanderson é acusado de homicídio e Fábio de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. Os foragidos estão sendo procurados pela polícia e quem tiver informações deve entrar em contato com o Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.