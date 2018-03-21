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'Mosquito precisa viver'

Discurso de vereadora vira piada em Barra de São Francisco

Questionada pela reportagem, Zilma Matos disse que foi mal interpretada e que, na verdade, deixou uma reflexão para a população

Publicado em 21 de Março de 2018 às 20:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 20:39
Em um discurso na sessão da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado, a vereadora Zilma Matos (PT) disse que o "mosquito [da dengue] precisa viver". Tal afirmação virou piada entre os moradores da cidade.
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Discurso de vereadora vira piada entre moradores de Barra de São Francisco
Ao se pronunciar sobre os casos de dengue no município na sessão plenária de segunda-feira (19), a vereadora disse: Então, o que a gente precisa é de uma nova cultura, uma cultura da vida, onde todos se comprometam. Afinal, o mosquito precisa viver e quem dá o remédio para ele, quem alimentamos o mosquito somos nós.
VEREADORA PEDE REFLEXÃO
Questionada pela reportagem sobre a declaração, a vereadora Zilma Matos informou que deixou uma reflexão para a população. "Eu fui mal interpretada. Deixei um questionamento e fiz uma colocação para as pessoas pensarem. Eu quis dizer que a culpa é sempre do pobre coitado do mosquito. A gente não pode colocar a culpa apenas nele. Precisamos mudar de atitude com a nossa postura do dia a dia. A população precisa mudar o comportamento", disse.
A vereadora informou que não é a favor da proliferação do mosquito da dengue como muitos interpretaram. "Não sou a favor da dengue, pois é uma doença que mata e também dá prejuízo ao Estado. O recado era para que a população tomasse consciência dos seus atos, porque precisamos nos preocupar mais com a prevenção através de ações educativas", finalizou.
Em nota, a Prefeitura de Barra de São Francisco informou que não irá se manifestar sobre a polêmica, mas reforça a importância de combater o mosquito transmissor. 

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