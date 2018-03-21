Discurso de vereadora vira piada em Barra de São Francisco

Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado, a vereadora Zilma Matos (PT) disse que o "mosquito [da dengue] precisa viver". Tal afirmação virou piada entre os moradores da cidade. Em um discurso na sessão da Câmara Municipal de, região Noroeste do Estado, a vereadora Zilma Matos (PT) disse que o "mosquito [da dengue] precisa viver". Tal afirmação virou piada entre os moradores da cidade.

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Your browser does not support the audio element. Discurso de vereadora vira piada entre moradores de Barra de São Francisco

Ao se pronunciar sobre os casos de dengue no município na sessão plenária de segunda-feira (19), a vereadora disse: Então, o que a gente precisa é de uma nova cultura, uma cultura da vida, onde todos se comprometam. Afinal, o mosquito precisa viver e quem dá o remédio para ele, quem alimentamos o mosquito somos nós.

VEREADORA PEDE REFLEXÃO

Questionada pela reportagem sobre a declaração, a vereadora Zilma Matos informou que deixou uma reflexão para a população. "Eu fui mal interpretada. Deixei um questionamento e fiz uma colocação para as pessoas pensarem. Eu quis dizer que a culpa é sempre do pobre coitado do mosquito. A gente não pode colocar a culpa apenas nele. Precisamos mudar de atitude com a nossa postura do dia a dia. A população precisa mudar o comportamento", disse.

A vereadora informou que não é a favor da proliferação do mosquito da dengue como muitos interpretaram. "Não sou a favor da dengue, pois é uma doença que mata e também dá prejuízo ao Estado. O recado era para que a população tomasse consciência dos seus atos, porque precisamos nos preocupar mais com a prevenção através de ações educativas", finalizou.