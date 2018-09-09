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Violência

Diarista é estuprada enquanto trabalhava em São Mateus

O acusado, de 45 anos, contratou o serviço da diarista e, segundo a vítima, era a primeira vez que ela realizava o serviço na casa dele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2018 às 19:51

Publicado em 09 de Setembro de 2018 às 19:51

Ocorrência de estupro foi registrada na Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um diarista de 29 anos foi estuprada enquanto trabalhava em uma casa em São Mateus, região Norte do Estado. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde de sábado (08) enquanto a vítima fazia uma faxina em uma casa no balneário de Guriri.
O acusado, de 45 anos, contratou o serviço da diarista e, segundo a vítima, era a primeira vez que ela realizava o serviço na casa dele. Para a polícia, ela contou, em depoimento, que enquanto trabalhava, o acusado ficava importunando-a, dizendo para ela largar o namorado e que lhe daria uma boa vida.
Após assediá-la com palavras, a diarista disse que o acusado começou a passar a mão em suas partes íntimas e, não satisfeito, mostrou as genitálias, a forçou a praticar masturbação e a tocou nos seios.
A vítima disse que, depois o suspeito a segurou com força e a levou para o quarto, para tentar realizar uma conjunção carnal, mas ela conseguiu impedir. Apesar disso, o acusado, usando a mão, teria abusado dela, contra a sua vontade.
A diarista contou que, de tanto insistir pedindo para ir embora, o acusado permitiu que ela saísse da residência. A mulher então procurou a polícia para informar o ocorrido. Os militares foram até a residência do acusado, mas ele negou todas as acusações. A vítima e o homem foram encaminhados para a Delegacia de São Mateus.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil do município informou que o suspeito foi autuado por estupro e seria encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha.

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