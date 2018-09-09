Diarista é estuprada enquanto trabalhava em São Mateus

Um diarista de 29 anos foi estuprada enquanto trabalhava em uma casa em São Mateus, região Norte do Estado. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde de sábado (08) enquanto a vítima fazia uma faxina em uma casa no balneário de Guriri.
O acusado, de 45 anos, contratou o serviço da diarista e, segundo a vítima, era a primeira vez que ela realizava o serviço na casa dele. Para a polícia, ela contou, em depoimento, que enquanto trabalhava, o acusado ficava importunando-a, dizendo para ela largar o namorado e que lhe daria uma boa vida.
Após assediá-la com palavras, a diarista disse que o acusado começou a passar a mão em suas partes íntimas e, não satisfeito, mostrou as genitálias, a forçou a praticar masturbação e a tocou nos seios.
A vítima disse que, depois o suspeito a segurou com força e a levou para o quarto, para tentar realizar uma conjunção carnal, mas ela conseguiu impedir. Apesar disso, o acusado, usando a mão, teria abusado dela, contra a sua vontade.
A diarista contou que, de tanto insistir pedindo para ir embora, o acusado permitiu que ela saísse da residência. A mulher então procurou a polícia para informar o ocorrido. Os militares foram até a residência do acusado, mas ele negou todas as acusações. A vítima e o homem foram encaminhados para a Delegacia de São Mateus.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil do município informou que o suspeito foi autuado por estupro e seria encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha.