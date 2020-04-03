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Norte do ES

Dezoito mil famílias de Linhares terão isenção na conta de água por 3 meses

A medida vai beneficiar famílias que consomem até 10 metros cúbicos por mês, cerca de 49% do total de ligações de água na cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 10:20

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 10:20

03-04-20 - Linhares - 18 mil famílias de Linhares terão isenção na conta de água por três meses
A isenção na tarifa de água terá validade de três meses e deve beneficiar 18 mil famílias Crédito: Felipe Tozatto/Prefeitura de Linhares
Após suspender temporariamente os cortes de fornecimento de água por falta de pagamento, a Prefeitura de Linhares, Região Norte do Espírito Santo, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), anunciou que vai isentar a tarifa de 18 mil famílias do município pelo período de 90 dias.
A medida visa garantir o recurso hídrico para a população diante da crise provocada pelo novo coronavírus. A isenção nas contas de água, anunciada pela prefeitura, é válida para famílias que consomem até 10 metros cúbicos por mês, cerca de 49% das ligações de água da autarquia.
Essa é uma medida importante, pois garante que famílias de menor renda possam ficar mais tranquilas. São medidas para proteger a população mais vulnerável de Linhares durante a pandemia do coronavírus, explica o prefeito Guerino Zanon.

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Segundo o diretor do Saae de Linhares, Waldiney Siqueira, a medida visa diminuir os impactos da pandemia para a população local. Os cortes de água foram suspensos temporariamente. Precisamos garantir que as pessoas tenham acesso à água, promovendo saúde e prevenindo o contágio, ressalta, acrescentando que é necessário manter o uso consciente da água para evitar o desabastecimento.

CONTAS DE LUZ

Além da isenção nas tarifas de água para parte da população, a Prefeitura de Linhares anunciou que vai isentar também a taxa de iluminação (Cosip) pública de quase 40 mil consumidores do município.
O projeto de lei que concede o benefício será encaminhado para aprovação dos vereadores da Câmara de Linhares. Caso aprovada, a medida será válida pelo período de três meses.

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Segundo a prefeitura, as faixas de consumo que estarão isentas do pagamento da taxa são:
  • Baixa renda: 101 até acima 181  3,6 mil residências
  • Residencial: 101 a 300kw  26 mil residências
  • Demais classes, como comércio e serviços, até 150 kw de consumo.
  • As residências com consumo entre 0 e 100kw já são isentas da taxa.

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