Sooretama tem dois casos confirmados do novo coronavírus

Como medidas de prevenção, a Prefeitura de Sooretama decretou o fechamento do comércio Crédito: Edilson Lopes / Prefeitura de Sooretama

O município de Sooretama , Região Norte do Espírito Santo , registrou dois casos confirmados do novo coronavírus . O primeiro caso de contaminação pelo vírus foi confirmado na última quarta-feira (1º) e o segundo divulgado nesta quinta-feira (2).

De acordo com o último boletim epidemiológico de Sooretama, além dos casos confirmados, cinco casos são considerados suspeitos e aguardam resultado de exames. Outros dois casos foram descartados.

Os exames dos pacientes com suspeita de contaminação pela Covid-19 são realizados no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), o único credenciado pelo Ministério da Saúde em território capixaba.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Além das medidas de prevenção que já foram adotadas, a Prefeitura de Sooretama divulgou nesta quinta-feira (2), um novo decreto, assinado pelo prefeito Alessandro Broedel Torezani, que estabelece orientações aos supermercados do município.

Os estabelecimentos estão autorizados a funcionar, mas terão que seguir algumas orientações, como: controlar e limitar o número de pessoas no espaço físico, respeitando o espaçamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas, proibir a entrada de crianças menores de 10 anos e idosos, limitar a entrada de apenas um membro de cada família por vez e distribuir álcool 70 ou instalar pias com água e sabão para higienização dos clientes e funcionários.

COMÉRCIO FECHADO

Outra medida de prevenção foi o fechamento do comércio para evitar aglomeração de pessoas. O decreto municipal foi publicado no dia 20 de março e tem validade de 15 dias. O objetivo é combater a proliferação do novo coronavírus e proteger a população durante esse período de pandemia.

Equipes da Vigilância em Saúde com apoio da Polícia Militar estão fazendo a conscientização dos comerciantes, solicitando o cumprimento do decreto.