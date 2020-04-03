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Covid-19 no ES

Sooretama tem dois casos confirmados do novo coronavírus

A cidade confirmou o segundo caso nesta quinta-feira (2). A prefeitura adotou medidas para evitar a proliferação do vírus no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 08:58

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 08:58

Prefeitura Municipal de Sooretama
Como medidas de prevenção, a Prefeitura de Sooretama decretou o fechamento do comércio Crédito: Edilson Lopes / Prefeitura de Sooretama
O município de Sooretama, Região Norte do Espírito Santo, registrou dois casos confirmados do novo coronavírus. O primeiro caso de contaminação pelo vírus foi confirmado na última quarta-feira (1º) e o segundo divulgado nesta quinta-feira (2).
De acordo com o último boletim epidemiológico de Sooretama, além dos casos confirmados, cinco casos são considerados suspeitos e aguardam resultado de exames. Outros dois casos foram descartados.
Os exames dos pacientes com suspeita de contaminação pela Covid-19 são realizados no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), o único credenciado pelo Ministério da Saúde em território capixaba.

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MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Além das medidas de prevenção que já foram adotadas, a Prefeitura de Sooretama divulgou nesta quinta-feira (2), um novo decreto, assinado pelo prefeito Alessandro Broedel Torezani, que estabelece orientações aos supermercados do município.
Os estabelecimentos estão autorizados a funcionar, mas terão que seguir algumas orientações, como: controlar e limitar o número de pessoas no espaço físico, respeitando o espaçamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas, proibir a entrada de crianças menores de 10 anos e idosos, limitar a entrada de apenas um membro de cada família por vez e distribuir álcool 70 ou instalar pias com água e sabão para higienização dos clientes e funcionários.

COMÉRCIO FECHADO

Outra medida de prevenção foi o fechamento do comércio para evitar aglomeração de pessoas. O decreto municipal foi publicado no dia 20 de março e tem validade de 15 dias. O objetivo é combater a proliferação do novo coronavírus e proteger a população durante esse período de pandemia.
Equipes da Vigilância em Saúde com apoio da Polícia Militar estão fazendo a conscientização dos comerciantes, solicitando o cumprimento do decreto.

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Podem funcionar apenas farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e água, supermercados, padarias, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas e postos de combustíveis. Restaurantes e lanchonetes podem abrir, mas precisam encerrar o expediente mais cedo e adotar medidas de prevenção.

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