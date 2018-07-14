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Foragidos

Detentos pulam muro e fogem de penitenciária em Linhares

Uma inspetora que trabalha no local percebeu a fuga dos detentos

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 14:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 14:23
Penitenciária Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves
Dois detentos pularam um muro e fugiram da Penitenciária Regional de Linhares, no Norte do Estado, na noite de sexta-feira (13).
Os presos Daniel Francisco de Moraes, de 27 anos, e Gean Ramos Santos, de 22 anos, cumpriam pena por roubo em regime semiaberto, na unidade que fica no bairro Jardim Laguna.
Uma inspetora que trabalha no local percebeu a fuga dos detentos e acionou a polícia para informar o ocorrido. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), a corregedoria está apurando os fatos com rigor. A fuga também será comunicada ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público Estadual.
 
Quem tiver qualquer informação sobre os foragidos, pode denunciar através do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

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