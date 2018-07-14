Detentos pulam muro e fogem de penitenciária em Linhares

Penitenciária Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves

Dois detentos pularam um muro e fugiram da Penitenciária Regional de Linhares, no Norte do Estado, na noite de sexta-feira (13).

Os presos Daniel Francisco de Moraes, de 27 anos, e Gean Ramos Santos, de 22 anos, cumpriam pena por roubo em regime semiaberto, na unidade que fica no bairro Jardim Laguna.

Uma inspetora que trabalha no local percebeu a fuga dos detentos e acionou a polícia para informar o ocorrido. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), a corregedoria está apurando os fatos com rigor. A fuga também será comunicada ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público Estadual.



