Detento foge de viatura após veículo parar em semáforo no ES

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Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) enquanto retornada para o presídio, na última terça-feira (11), em São Mateus, no Norte do Estado. Um detento de 20 anos conseguiu fugir da viatura daenquanto retornada para o presídio, na última terça-feira (11), em, no

Polícia Militar, a viatura, que saiu com dois detentos do Centro de Detenção Provisória do município para uma audiência no fórum, estava retornando para o presídio. Porém, quando a viatura parou em um semáforo, um dos presos que estava algemado conseguiu abrir a porta da viatura e fugir. De acordo com a, a viatura, que saiu com dois detentos do Centro de Detenção Provisória do município para uma audiência no fórum, estava retornando para o presídio. Porém, quando a viatura parou em um semáforo, um dos presos que estava algemado conseguiu abrir a porta da viatura e fugir.

Um dos agentes explicou aos militares que o detento correu em direção a um matagal nas imediações dos bairros Jaqueline e Morada do Ribeirão. Já o outro preso, que também estava na viatura, permaneceu no local.

A polícia foi acionada para dar apoio à equipe que tentava recapturar o preso. Após realizarem buscas na região, o detento não foi localizado. Os militares receberam a informação de que o suspeito estaria escondido no quintal de uma casa no bairro Ribeirão.

Ao chegarem na residência, a proprietária informou que não percebeu a entrada de nenhuma pessoa estranha e permitiu que os policiais pudessem verificar o imóvel. Percebendo a presença dos militares, o detento foi avistado fugindo para dentro de um matagal, onde os policiais conseguiram detê-lo.

Ministério Público. A equipe da Sejus e o detento foram encaminhados para a delegacia do município. Por meio de nota, a Sejus informou que o detento retornou ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus e o caso será apurado pela Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e comunicado ao juiz da Execução Penal e ao