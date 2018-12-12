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Sejus

Detento foge de viatura após veículo parar em semáforo no ES

O detento foi recapturado e retornou ao presídio em São Mateus

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 20:05
Crédito: Pixabay
Um detento de 20 anos conseguiu fugir da viatura da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) enquanto retornada para o presídio, na última terça-feira (11), em São Mateus, no Norte do Estado.
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De acordo com a Polícia Militar, a viatura, que saiu com dois detentos do Centro de Detenção Provisória do município para uma audiência no fórum, estava retornando para o presídio. Porém, quando a viatura parou em um semáforo, um dos presos que estava algemado conseguiu abrir a porta da viatura e fugir.
Um dos agentes explicou aos militares que o detento correu em direção a um matagal nas imediações dos bairros Jaqueline e Morada do Ribeirão. Já o outro preso, que também estava na viatura, permaneceu no local.
A polícia foi acionada para dar apoio à equipe que tentava recapturar o preso. Após realizarem buscas na região, o detento não foi localizado. Os militares receberam a informação de que o suspeito estaria escondido no quintal de uma casa no bairro Ribeirão.
Ao chegarem na residência, a proprietária informou que não percebeu a entrada de nenhuma pessoa estranha e permitiu que os policiais pudessem verificar o imóvel. Percebendo a presença dos militares, o detento foi avistado fugindo para dentro de um matagal, onde os policiais conseguiram detê-lo.
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A equipe da Sejus e o detento foram encaminhados para a delegacia do município. Por meio de nota, a Sejus informou que o detento retornou ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus e o caso será apurado pela Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e comunicado ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público.
 

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