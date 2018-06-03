Detento é recapturado após tentar fugir em Colatina

O suspeito Mikael Soares Martins, conseguiu abrir as algemas, mas foi recapturado Crédito: Divulgação/PM

Um detento tentou fugir após fazer o exame de lesões corporais no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, região Noroeste do Estado, mas foi recapturado pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar, oito detentos que estavam sendo escoltados por agentes da Polícia Civil foram ao SML de Colatina, localizado no bairro José de Anchieta, na manhã deste domingo (03) para fazerem exames de lesão corporal.

Após os exames, o detento Mikael Soares Martins, cuja idade não foi informada e que estava algemado com outro preso, conseguiu abrir as algemas e sair correndo do local.

Os agentes tentaram recapturá-lo, mas como não conseguiram, solicitaram ajuda. Policiais militares e civis fizeram um cerco tático para localizar o rapaz.

O parabrisas de um veículo que estava na rua foi atingido por um tiro disparado por um policial civil Crédito: Internauta

Ele foi visto tentando entrar em uma residência. Ao perceber que tinha sido visto, o suspeito começou a correr em direção à rua e pulou um muro de uma oficina mecânica, onde foi recapturado.

Um dos agentes da Polícia Civil chegou a efetuar um disparo de arma de fogo para tentar conter a fuga do detento. O tiro acabou atingindo o parabrisas traseiro de um veículo estacionado na rua.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o detento foi preso na madrugada de sábado (02), em Colatina, e autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Após ser recapturado, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.