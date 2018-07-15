Defesa pedirá novo habeas corpus para pastores

Defesa vai entrar com pedido de novo habeas corpus para casal Crédito: Marcelo Prest

Os advogados de defesa dos pastores Juliana Pereira Salles Alves e Georgeval Alves Gonçalves vão entrar com um novo pedido de habeas corpus para o casal. Neste sábado (14), depois de 25 dias presa em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, Juliana foi transferida para o Centro Prisional Feminino de Cariacica , no Estado.

A advogada Milena Freire informou que o novo pedido vai focar apenas no habeas corpus e que não fará outra solicitação para que Juliana possa ter o benefício da prisão domiciliar, assim como disse que havia feito logo após a pastora ser presa em Minas Gerais.

Perguntada se teme pela segurança da pastora, Milena se mostrou preocupada com a integridade física de Juliana. "Temos medo de que ela sofra alguma violência em qualquer um (presídio) por causa da repercussão do caso", disse Freire.

TRANSFERÊNCIA PARA O ES

Juliana Salles foi transferida do presídio em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, na manhã de sábado (14) para o Centro Prisional Feminino de Cariacica. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Juliana está na área destinada aos presos provisórios.

A pastora foi presa em Teófilo Otoni, Minas Gerais, em 19 de junho, na casa de um dos pastores da Igreja Batista Vida e Paz, após a denúncia do Ministério Público de que ela teve uma conduta omissa que culminou na morte dos filhos Joaquim Alves e Kauã Salles.