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Tragédia em Linhares

Defesa pedirá novo habeas corpus para pastores

Neste sábado (14), Juliana Salles foi transferida para o Centro Prisional Feminino de Cariacica

Publicado em 15 de Julho de 2018 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2018 às 18:17
Defesa vai entrar com pedido de novo habeas corpus para casal Crédito: Marcelo Prest
Os advogados de defesa dos pastores Juliana Pereira Salles Alves e Georgeval Alves Gonçalves vão entrar com um novo pedido de habeas corpus para o casal. Neste sábado (14), depois de 25 dias presa em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, Juliana foi transferida para o Centro Prisional Feminino de Cariacica, no Estado.
A advogada Milena Freire informou que o novo pedido vai focar apenas no habeas corpus e que não fará outra solicitação para que Juliana possa ter o benefício da prisão domiciliar, assim como disse que havia feito logo após a pastora ser presa em Minas Gerais.
Perguntada se teme pela segurança da pastora, Milena se mostrou preocupada com a integridade física de Juliana. "Temos medo de que ela sofra alguma violência em qualquer um (presídio) por causa da repercussão do caso", disse Freire. 
TRANSFERÊNCIA PARA O ES
Juliana Salles foi transferida do presídio em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, na manhã de sábado (14) para o Centro Prisional Feminino de Cariacica. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Juliana está na área destinada aos presos provisórios.
A pastora foi presa em Teófilo Otoni, Minas Gerais, em 19 de junho, na casa de um dos pastores da Igreja Batista Vida e Paz, após a denúncia do Ministério Público de que ela teve uma conduta omissa que culminou na morte dos filhos Joaquim Alves e Kauã Salles.  
Já o marido dela, conhecido como pastor George, está preso desde o dia 28 de abril, na Penitenciária de Vila Velha, acusado de estuprar e agredir o enteado Kauã e o filho Joaquim e depois ter colocado fogo nas crianças ainda vivas. O crime ocorreu em 21 de abril, na cidade de Linhares, região Norte do Espírito Santo.

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