Crise hídrica: São Roque do Canaã anuncia racionamento de água

Sistema de rodízio já dura mais de dois meses; novo esquema de distribuição já começou a valer: a cada três dias, apenas um contará com água na torneira

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 20:39 - Atualizado há 6 anos

Rio Santa Maria, em São Roque do Canaã, sofre com longo período de estiagem Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Sem água para beber, para cozinhar ou para tomar banho. Esta é a situação vivida por alguns moradores da cidade de São Roque do Canaã, no Noroeste do Estado. Há mais de dois meses sob racionamento, um novo e mais severo sistema de rodízio começou a valer nesta semana: a cada três dias, apenas um contará com água na torneira.

A mudança é consequência do longo período de estiagem na região, que agravou a seca do Rio Santa Maria, principal fonte de abastecimento da cidade, que há meses está com o nível abaixo do normal para o período. Sem chuvas, o fornecimento de água que, anteriormente, estava sendo feito em dias alternados, precisou ser ainda mais reduzido.

Quem sofre com isso, claro, é a população. Cabeleireira e moradora do bairro Vila Espanhola, Eurades Zanetti está precisando comprar água mineral para realizar atividades básicas do dia a dia. “Simplesmente não temos água. O pouco que temos é a mineral que a gente compra, porque senão não teríamos como cozinhar ou lavar louça”, comentou.

Para também tentar driblar o racionamento, a dona de casa Alzira Maria Rodrigues recorre à vizinha e à filha. “Eu pego água na casa ao lado, que tem poço, mas só o suficiente para fazer o almoço e poder beber. A roupa eu lavo na casa da minha filha, que fica no interior, e banho só de balde”, resumiu ela.

Quem tenta resolver a situação com a Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) garante que não consegue. “Eles deixam a gente por horas no telefone, já anotei inúmeros protocolos, mas é inútil. Eles pedem para aguardar 24h para a normalização, que nunca acontece”, desabafa a dona de casa Kelly Regina.

O descontentamento também atinge a dona de casa Morgana Aparecida Racanellli. “Já estou há mais de duas semanas sem água e ninguém dá satisfação para a gente. A conta, no entanto, continua chegando”, disse. Lavrador, Sivaldo José da Silva ainda aponta outro problema: “Quando a água do caminhão-pipa chega, não dá para quase ninguém.”

O QUE DIZ A CESAN

Chefe do polo da Cesan, Antônio Ferreira explicou que o novo rodízio precisou ser implantado porque a melhoria na vazão do Rio Santa Maria não aconteceu. “Faz bastante tempo que a nossa bacia está sem chuva. Começamos com uma restrição de uso na agricultura, mas como a melhora do nível não aconteceu, precisamos buscar água de carro-pipa.”

Segundo ele, toda a água tratada, que antes vinha de uma adutora, atualmente está vindo de Vargem Alegre, a cerca de 30 km de São Roque do Canaã. “Por causa dessa logística é importante que as pessoas registrem os problemas na nossa central, pelo número 115, para que possamos atender às demandas”, esclareceu Ferreira.

Já em relação aos problemas enfrentados pelos moradores do bairro Vila Espanhola, ele garantiu que serão solucionados. “O sistema de rodízio às vezes gera falta de água em bairros que ficam mais distantes, mas o novo sistema deve amenizar isso, já que bairros próximos, mas de altura diferentes, não competirão pelo abastecimento, que será feito em dias distintos”.

SECA SE REPETE

Em outubro de 2018, São Roque do Canaã já tinha sofrido com a seca do Rio Santa Maria e vivido um período de racionamento. A mesma situação também foi enfrentada por moradores de Mantenópolis, por causa do baixo nível do córrego Manteninha.

