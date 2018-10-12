Criminosos armados fazem arrastão em Linhares

Dois criminosos armados fizeram um arrastão em Linhares, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), os moradores informaram que dois indivíduos armados roubaram uma moto em uma propriedade rural na tarde de quinta-feira (11) e logo em seguida se deslocaram ao bairro Farias, onde promoveram uma sequência de outros roubos pelas ruas do bairro.
Os populares informaram que inúmeros pertences das vítimas, como celulares e cordões de prata, foram roubados.
Durante a ação, os criminosos ainda entraram em três estabelecimentos comerciais, sendo uma sorveteria, um supermercado e uma loja de roupas, onde levaram pertences dos funcionários e dinheiro dos caixas.
Os militares realizaram buscas em possíveis rotas de fuga dos assaltantes, mas nenhum suspeito foi localizado.
A assessoria da Polícia Civil informou que a Delegacia de Linhares está investigando o caso.