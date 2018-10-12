Criminosos armados fazem arrastão em Linhares

Dois criminosos armados fizeram um arrastão em, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), os moradores informaram que dois indivíduos armados roubaram uma moto em uma propriedade rural na tarde de quinta-feira (11) e logo em seguida se deslocaram ao bairro Farias, onde promoveram uma sequência de outros roubos pelas ruas do bairro.