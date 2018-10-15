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Tristeza

Criança morre afogada em cachoeira de Pedro Canário

A vítima foi socorrida para o Hospital Menino Jesus, mas o médico de plantão constatou que o garoto já chegou sem vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 12:09

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 12:09

Uma criança de 11 anos morreu afogada em uma cachoeira de Pedro Canário, no Norte do Estado. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a mãe do garoto Emanoel Maia Moreira disse que estava com o filho e familiares tomando banho na Cachoeira dos Pretos, na zona rural do município, na tarde de domingo (14), quando o afogamento aconteceu.
Em depoimento, a mãe disse que, ao sair para ir ao banheiro, pediu ao filho para ficar no local raso da cachoeira. Porém, ao retornar, notou que populares estavam tirando a criança da água.
>"Ele nem gostava de praia", diz mãe de professor afogado
A vítima foi socorrida para o Hospital Menino Jesus, mas o médico de plantão constatou que o menino já chegou sem vida.
O corpo de Emanoel Maia Moreira foi encaminhado para o Serviço Médico Legal.
Criança morre afogada em cachoeira de Pedro Canário

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