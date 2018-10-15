Criança morre afogada em cachoeira de Pedro Canário

Uma criança de 11 anos morreu afogada em uma cachoeira de, no Norte do Estado. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a mãe do garoto Emanoel Maia Moreira disse que estava com o filho e familiares tomando banho na Cachoeira dos Pretos, na zona rural do município, na tarde de domingo (14), quando o afogamento aconteceu.