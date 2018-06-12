Criança fã da Polícia Militar ganha festa surpresa de policiais no ES

Brayan ganhou uma festa de aniversário surpresa da PM de Colatina Crédito: Divulgação/PM

Policiais militares de Colatina, no Noroeste do Estado, preparam uma festa surpresa de aniversário para uma criança que é fã da PM. Onze policiais, que estavam de folga, chegaram em um comboio de viaturas na escola do pequeno Brayan Almeida da Silva, 7 anos, localizada no bairro Carlos Germano Naumann, na manhã de segunda-feira (11).

A mãe de Brayan, Larissa Almeida Fabres, 26 anos, disse que o filho ficou muito feliz com a surpresa porque sempre foi apaixonado pela Polícia Militar e, por coincidência, mora na rua atrás do batalhão.

"O marido da minha chefe, que é da PM, conheceu meu filho e adorou saber que ele gosta muito da polícia. Meu filho também fala com todo mundo que será policial militar. Moramos na rua atrás do Batalhão e ele sempre passa por lá. Quando entraram em contato comigo para sugerir a surpresa para ele, eu adorei. Combinamos certinho uma data em que todos poderiam e mandei fazer um bolo decorado para levarem no comboio", disse.

Segundo a mãe, a paixão pela Polícia Militar vem de família. "Meu tio é sargento da PM e também tinha um outro tio que era soldado. Então, ele já cresceu no meio e sempre disse que queria ser policial, até nas brincadeiras de criança. Eu acho lindo, porque já é de família e será um orgulho vê-lo como policial. Um sonho realizado", disse.

A alegria do pequeno Brayan foi tanta que, após a homenagem, ele fez questão de ir ao 8º Batalhão da Polícia Militar para agradecer pessoalmente e cumprimentar outros militares.

"Ele gostou bastante da surpresa. Foi muito importante para meu filho. Quando saímos da escola ele ficou contando para todo mundo e fez questão de parar no Batalhão para agradecer e cumprimentar os policiais", disse.

Brayan ganhou dos militares um carrinho de polícia de brinquedo e uma camisa infantil da Força Tática.