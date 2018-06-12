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Colatina

Criança fã da Polícia Militar ganha festa surpresa de policiais no ES

Onze policiais, que estavam de folga, chegaram em um comboio de viaturas na escola do pequeno Brayan Almeida da Silva

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 15:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 15:08
Brayan ganhou uma festa de aniversário surpresa da PM de Colatina Crédito: Divulgação/PM
Policiais militares de Colatina, no Noroeste do Estado, preparam uma festa surpresa de aniversário para uma criança que é fã da PM. Onze policiais, que estavam de folga, chegaram em um comboio de viaturas na escola do pequeno Brayan Almeida da Silva, 7 anos, localizada no bairro Carlos Germano Naumann, na manhã de segunda-feira (11). 
A mãe de Brayan, Larissa Almeida Fabres, 26 anos, disse que o filho ficou muito feliz com a surpresa porque sempre foi apaixonado pela Polícia Militar e, por coincidência, mora na rua atrás do batalhão.
"O marido da minha chefe, que é da PM, conheceu meu filho e adorou saber que ele gosta muito da polícia. Meu filho também fala com todo mundo que será policial militar. Moramos na rua atrás do Batalhão e ele sempre passa por lá. Quando entraram em contato comigo para sugerir a surpresa para ele, eu adorei. Combinamos certinho uma data em que todos poderiam e mandei fazer um bolo decorado para levarem no comboio", disse.
Segundo a mãe, a paixão pela Polícia Militar vem de família. "Meu tio é sargento da PM e também tinha um outro tio que era soldado. Então, ele já cresceu no meio e sempre disse que queria ser policial, até nas brincadeiras de criança. Eu acho lindo, porque já é de família e será um orgulho vê-lo como policial. Um sonho realizado", disse.
A alegria do pequeno Brayan foi tanta que, após a homenagem, ele fez questão de ir ao 8º Batalhão da Polícia Militar para agradecer pessoalmente e cumprimentar outros militares.
"Ele gostou bastante da surpresa. Foi muito importante para meu filho. Quando saímos da escola ele ficou contando para todo mundo e fez questão de parar no Batalhão para agradecer e cumprimentar os policiais", disse.
Brayan ganhou dos militares um carrinho de polícia de brinquedo e uma camisa infantil da Força Tática.
 

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