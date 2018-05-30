Corpus Christi: veja programação em 9 cidades do Norte e Noroeste do ES

Tapetes de Corpus Christi em Colatina Crédito: Brunela Alves

A Diocese de Colatina divulgou, na manhã desta quarta-feira (30), a programação de Corpus Christi, celebrado nesta quinta (31), em 14 paróquias de nove cidades do Norte e Noroeste do Estado. Na grande maioria delas, haverá confecção dos tradicionais tapetes.

Em Jacupemba, distrito de Aracruz, o comprimento dos tapetes será de 208 metros. Ainda em Aracruz, cinco ruas do Centro serão fechadas às 20 horas desta quarta (30) para o início da confecção dos tapetes da paróquia São João Batista.

Outro destaque é a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Itarana, na região Noroeste, que comemora 100 anos de confecção dos tapetes. Os tapetes serão feitos durante a madrugada.

A Festa de Corpus Christi é celebrada todos os anos na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Na celebração, a Igreja Católica comemora, solenemente, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. É o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão às ruas.

VEJA A PROGRAMAÇÃO

Paróquia São João Batista (Aracruz)

Missa às 9 horas na igreja matriz com o padre Antonio Luiz Pandolfi

Haverá confecção de tapetes que ficarão expostos até as 16 horas

Cinco ruas do centro da cidade serão fechadas na quarta-feira, às 20 horas, para o início da confecção dos tapetes.

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Bela Vista  Aracruz)

Haverá confecção de 15 tapetes

Missa às 18 horas na Comunidade São José Operário (com a presença de todas as comunidades da paróquia)

Paróquia Coração Eucarístico de Jesus (Guaraná  Aracruz)

Missa às 16h30 na Comunidade Sagrado Coração de Jesus (Jacupemba)

Em Jacupemba, haverá confecção de tapetes em um percurso de 208 metros

Missa às 19 horas na igreja matriz, onde também haverá confecção de tapetes

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Marilândia)

Haverá confecção de tapetes

Missa às 9 horas com bênção do Santíssimo, presidida pelo pároco, padre Neil Joaquim de Almeida

10h30  Almoço comunitário

16h30  Missa Solene do Corpo e Sangue de Cristo, presidida por dom Décio, seguida de procissão luminosa com o Santíssimo Sacramento sobre os tapetes

20h  Show musical

Paróquia Santa Clara de Assis (São Vicente  Colatina)

Haverá confecção de tapetes

No setor rural:

Comunidade Santa Luzia (Córrego Conceição)

10h  Missa seguida de procissão

No setor urbano:

Comunidade São Vicente de Paulo (Bairro São Vicente)

7h - Confecção de tapetes

17h - Celebração (na Rua José Barroso) seguida de procissão até a Igreja de São Vicente de Paulo

Paróquia Santa Rita de Cássia (Araçá  Linhares)

Haverá confecção de tapetes

A missa será às 7 horas da manhã, presidida pelo pároco, padre Wilderson das Virgens Gama

Paróquia Imaculado Coração de Maria (São Silvano  Colatina)

Haverá confecção de tapetes

Missa às 17 horas na igreja matriz

Paróquia São João Paulo II (São José  Linhares)

Haverá confecção de tapetes

Missa às 18 horas na quadra de esportes do bairro São José

Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Catedral de Colatina)

Haverá confecção de tapetes que poderão ser apreciados durante o dia

Missa às 17 horas presidida pelo bispo diocesano, dom Joaquim Wladimir Lopes Dias

Em seguida, procissão pelas ruas da cidade

Os tapetes irão contemplar as Promessas do Sagrado Coração de Jesus

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Itarana)

Haverá confecção de tapetes. Este ano, inclusive, a paróquia comemora 100 anos em que são confeccionados os tapetes de Corpus Christi em Itarana

Missa às 16 horas na igreja matriz, presidida pelos padres Marinaldo Serafim e Leandro Siqueira

Os tapetes serão confeccionados pelas comunidades e pastorais da paróquia durante a madrugada

Paróquia São José (João Neiva)

8 horas: missa em Acioli

10 horas: missa em Barra do Triunfo

19 horas: missa na igreja matriz

Todas serão presididas pelo padre Antônio Wilson Almança

Paróquia Santa Teresa (Santa Teresa)

Haverá confecção de tapetes.

8 horas: missa na comunidade de São João de Petrópolis, presidida por frei Geraldo

10 horas: missa na comunidade de Alto Tabocas, presidida por frei Iduino

19 horas: missa na comunidade de Santo Antônio do Canaã, presidida por frei Geraldo

19 horas: missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, presidida por frei Anselmo

18h30: procissão de Corpus Christi saindo em frente à Escola Pesanha Póvoa, seguida de missa presidida por frei Iduino

Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças (Itaguaçu)

Haverá confecção de tapetes.

Missa às 18 horas na igreja matriz, presidida pelo padre Marcelo Pádua

Após a missa, haverá apresentação da Banda Musical da Polícia Militar do Espírito Santo

Paróquia Bom Pastor (Interlagos  Linhares)

Missa às 7h30 presidida pelo padre Selesio Petri. A missa será no centro de convivência da paróquia e, ao final, os fiéis seguirão em caminhada até a Comunidade São Brás para receberem a bênção do Santíssimo. No decorrer do trajeto, as comunidades desenvolverão com muita criatividade e espiritualidade três paradas.

Paróquia São Pedro (Baixo Guandu)

Haverá confecção de tapetes. Cerca de mil pessoas estarão envolvidas neste trabalho.

Missa às 17 horas presidida pelos padres Luismar Passarelli e Malvino Xavier da Silva.

Paróquia São Domingos (São Domingos do Norte)

8 horas: missa na Comunidade São Paulo da Cruz

10h30: missa na Comunidade São Brás

16 horas: missa na Comunidade Nossa Senhora do Rosário

Preside as missas do padre Irineu Claudino Sales

Paróquia Cristo Rei (Sooretama)

Haverá confecção de tapetes.

8 horas: missa na Comunidade São Sebastião (Juncado)

16 horas: missa na igreja matriz

Presidem as missas os padres Lino Dal Moro e Osvaldo Villa

Paróquia São Marcos (Ibiraçu)

11 horas: missa em Santo Antônio

15 horas: missa em Pendanga